Daimi Mekanizma Toplantısı'nın 5'incisi bugün Brüksel'de düzenlenecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, NATO Madrid Zirvesi öncesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından 28 Haziran 2022'de imzalanan Üçlü Muhtıra'da tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın 5. toplantısı bugün düzenlenecek.



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ev sahipliğinde Finlandiya ve İsveç'ten heyetlerin katılımıyla yapılacak toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar katılacak.

İSVEÇ'İN TERÖRLE MÜCADELE ADIMLARI MASAYA YATIRILACAK



Toplantıda, 14 Haziran'da Ankara’da düzenlenen bir önceki toplantıdan bu yana geçen sürede, Finlandiya ile İsveç’in özellikle terörizmle mücadelenin çeşitli boyutları bağlamında Üçlü Muhtıra temelinde attıkları adımlar gözden geçirilecek.

