Dalaman uçuşunda kapıyı açmaya çalışan kadına iki yıl hapis cezası

26 yaşındaki Chloe Haines, geçtiğimiz günlerde Londra-Dalaman uçuşu gerçekleşirken uçağın kapısını açmaya çalıştı. Uçuş güvenliğini tehlikeye atma ve kabin memuruna saldırı suçundan, mahkeme tarafından suçlu bulunan Haines’a iki yıl hapis cezası verildi.



Olay geçtiğimiz Haziran’da Jet2 Hava Yolları'nın Londra-Dalaman uçuşunda meydana geldi. Haines’ın kapıları açmaya çalışıp olay çıkarması üzerine uçak İngiltere’ye geri dönmek zorunda kaldı. Acil geri dönüş yapmak zorunda kalan uçağa dönüşte İngiliz Hava Kuvvetleri'nden iki Typhoon eşlik etti.



Kapıyı açmak için zorlayan Haines, olay sırasında “hepinizi öldüreceğim” diye bağırarak ona engel olmaya çalışan kabin memuruna da saldırdı. Haines savunmasında, savcıya “ilaçların üstüne alkol alınca kendimden geçmişim ve neler olduğunu hatırlamıyorum” dedi.