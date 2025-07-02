Dalay Lama açıkladı: "Öldükten sonra yeniden doğacağım"

90. doğum günü kutlamaları öncesinde yapılan dua törenlerinde konuşan Nobel Barış Ödüllü lider, ölümünden sonra yeniden dünyaya geleceğini söyleyerek, bir sonraki Dalay Lama’nın geçmiş Budist geleneklerine uygun şekilde bulunup tanınması gerektiğini söyledi ve Çin’in bu sürece karışmaması gerektiğini vurguladı.

Dalay Lama’nın halefinin belirlenmesi Tibetliler için siyasi açıdan da büyük önem taşıyor. Tibet halkı, Çin’in Tibet üzerindeki sıkı kontrolüne karşı çıkıyor. Tibet Budistleri içinse Dalay Lama, merhamet tanrısı Chenrezig’in yaşayan tezahürü olarak kabul ediliyor.

DALAY LAMA'LAR ÇOĞALABİLİR

Ancak Çin yönetimi, yeni Dalay Lama’nın onay yetkisinin yalnızca kendilerinde olduğunu iddia ediyor ve "reenkarnasyonun" mutlaka kendi kontrolü altındaki bölgelerde gerçekleşmesi gerektiğini savunuyor. Uzmanlara göre bu durum, ileride Pekin’in atadığı bir Dalay Lama ile mevcut Dalay Lama’ya sadık Budist rahiplerin tanıyacağı bir başka Dalay Lama arasında bölünmeye yol açabilir.



1940’ta 14. Dalay Lama olarak tanınan, asıl adı Tenzin Gyatso olan Dalay Lama, 1959’da Tibet’in başkenti Lhasa’da Çin ordusunun bir ayaklanmayı bastırmasının ardından Hindistan’a kaçmıştı. O günden bu yana Hindistan’ın Dharamshala kasabasında yaşıyor.



Tibet Budizmi’ne göre Dalay Lama, hangi bedende yeniden doğacağını seçebiliyor. Bu gelenek 1587’den bu yana 14 kez tekrarlandı. Dalay Lama daha önce de halefinin Çin dışında doğacağını vurgulamıştı.