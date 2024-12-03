Dalgaların yuttuğu Rus oyuncunun cansız bedeni bulundu

Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşayan manken ve oyuncu Kamilla Belinskaia, tatil için gittiği Tayland'daki Koh Samui Adası’nın kayalıklarında dün sabah saatlerinde yoga yapmaya başladı. Aniden gelen dev dalganın çarpması ile Belinskaia denize sürüklendi.

Rus oyuncunun denize düştüğünü gören bir otel çalışanı, denize atlayarak oyuncuyu kurtarmaya çalıştı fakat Kamilla Belinskaia’yı bulamadı.

Aktrisin kaybolmadan önce meditasyon anlarını gösteren videosunun ise internette yayıldığı kaydedildi. Belyatskaya'nın Koh Samui Adası’nı sosyal medyada sık sık övdüğü ve "dünyanın en iyi yeri" olarak tanımladığı belirtildi.

OLAY YERİNDEN KİLOMETRELERCE UZAKTA BULUNDU



Kamilla Belinskaia’nın bulunması için bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatan yetkililer, Rus oyuncunun cesedinin olay yerinden kilometrelerce uzakta bulunduğunu açıkladı.



Yetkililer, ziyaretçilere muson koşullarında son derece dikkatli olmaları ve dalgaların yoğun olduğu kayalık kıyı alanlarından kaçınmaları konusunda çağrıda bulundu.