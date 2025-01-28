Damarlarını kemirip kafalarını betona vuruyorlar: Kuzey Kore askerlerinin tüyler ürpetici taktikleri

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre savaşın ön cephelerinde yaşanan ürkütücü yeni bir gelişmede, bazı Ukraynalı askerler geçen ay Kursk bölgesindeki Rus güçlerini desteklemek üzere takviye edilen Kuzey Koreli askerlerin taktikleri ve davranışları hakkında tüyler ürpertici bilgiler verdi.



Kuzey Ukrayna'nın Sumi kentinde isminin açıklanmaması koşuluyla İngiliz haber sitesi The Independent'a konuşan üst düzey bir askeri kaynağa göre, Kursk bölgesinde yaralandıktan sonra kendi bileğini ısıran bir Kuzey Koreli askerle ilgili tüyler ürpertici haberler ortaya çıktı.



Kaynağın iddiasına göre bir başka asker de yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu anlayınca beton bir direğe saldırdı.



Ukraynalı savaşçılar, bazılarının ise teslim olmak yerine kendilerini el bombalarıyla havaya uçurduklarını gördüklerini, hatta bir askerin patlayıcıyı infilak ettirmeden önce “General Kim Jong Un için” diye bağırdığını iddia ediyor.



"TÜM GÜCÜYLE BAŞINI DİREĞE VURDU"

Bu düzeyde bir fanatizm, çatışmada gördükleri hiçbir şeye benzemediğini söyleyen Ukraynalı güçler üzerinde kalıcı bir etki bıraktı.

Bir Ukraynalı kaynak, şunları anlattı: “İlk başta Ukraynalı askerlerin kendisine doğru yaklaştığını fark etmedi. Ukraynalılar tarafından yakalandığını anladığında, beton bir telgraf direğine doğru koştu ve kendini öldürmek umuduyla tüm gücüyle başını direğe vurdu.”



Ukraynalı askerler ayrıca Kuzey Korelilerin başlangıçta insansız hava araçları ve topların yarattığı tehlikeler konusunda şaşırtıcı bir farkındalık eksikliği sergilediklerini iddia etti.



Yaya olarak 20, 40, hatta 60 kişilik büyük gruplar halinde saldıran bu birlikler, İkinci Dünya Savaşı tarzı saldırılara benzetiliyordu.



YAKLAŞIK 1000 ASKER ÖLDÜ

Kuzey Kore'nin yaklaşık 1000 “seçkin” askeri sadece üç ay içinde Ukrayna'da savaşırken öldü.



Bu durum onları son derece savunmasız hale getirirken, çoğu zaman doğrudan Ukrayna ateşinin içine girerek yıkıcı kayıplar vermelerine neden oluyor.



Bu birlikleri çevreleyen gizeme bir de Ukraynalı askerler tarafından “beyin yıkama” olarak tanımlanan, belirgin telkinleri ekleniyor.



Görgü tanıkları Kuzey Korelilerin ağır kayıplardan yılmadıklarını, yoldaşları etraflarında düşerken bile ilerlemeye devam ettiklerini bildiriyor.



Acımasız ateş altında olmalarına rağmen, ne pahasına olursa olsun hedeflerine ulaşmak için tek fikirli bir kararlılık sergiliyorlar.



Ukraynalı askerlerin özellikle dikkat çeken davranışlarından biri, Kuzey Korelilerin savaş alanındaki varlıklarına dair kanıtları ortadan kaldırma takıntısı.