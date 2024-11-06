Dana White kimdir? UFC'nin CEO'su Dana White kaç yaşında, nereli?

Dana White, 28 Temmuz 1969 yılında dünyaya geldi. ABD'li iş insanı ve spor yöneticisidir. UFC (Ultimate Fighting Championship) organizasyonunun başkanı olarak tanınmaktadır.



1969 yılında Manchester, Connecticut'ta doğan White, UFC'yi 2001 yılında Lorenzo ve Frank Fertitta kardeşlerle birlikte satın aldı. UFC'yi, dünya çapında popüler bir spor ve eğlence organizasyonuna dönüştürerek milyar dolarlık bir marka haline getirmede önemli rol oynadı.



White, agresif pazarlama stratejileri ve başarılı iş kararlarıyla tanınır. UFC’nin MMA (karma dövüş sanatları) dünyasında küresel bir fenomen haline gelmesini sağlamıştır. UFC'nin, sporcuların maaşlarından dövüş kurallarına, medya ve televizyon anlaşmalarına kadar birçok alandaki gelişiminde öncü olmuştur.



White, aynı zamanda hayır işleri ve çeşitli girişim projeleriyle de tanınır. Gösteri dünyasında popüler bir figür olup zaman zaman medya ve sosyal medya tartışmalarının merkezinde de yer alır.