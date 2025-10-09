Danimarka 15 yaş altı için sosyal medya yasağı hazırlığında

Danimarka hükümeti, 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı planladığını duyurdu.



Başbakan Mette Frederiksen, parlamentonun açılışında yaptığı konuşmada, cep telefonları ve sosyal medya platformları tarafından "çocukların çocukluklarının çalındığını" belirtti.



Frederiksen, yasağın gelecek yıl yürürlüğe girmesinin hedeflendiğini bildirdi.



Yeni düzenlemenin hangi sosyal medya platformlarını kapsayacağı henüz netleşmese de, Başbakan yasağın "birkaç" platformu içereceğini ifade etti.



Düzenlemeye göre ebeveynler, 13 yaşından itibaren çocuklarına sosyal medya kullanımı için izin verebilecek.



"BİR CANAVAR YARATTIK"



BBC televizyonunun haberine göre Danimarka Parlamentosu Folketing'de konuşan Frederiksen, "Bir canavar yarattık. Daha önce hiç bu kadar çok çocuk ve genç kaygı ve depresyonla mücadele etmemişti" dedi.



Pek çok çocuğun okuma ve odaklanma konusunda zorlandığını vurgulayan Başbakan, "Ekranlarda hiçbir çocuk ya da genç insanın görmemesi gereken şeyler görüyorlar" diye konuştu.



Frederiksen, 11 ila 19 yaş arasındaki erkek çocukların yüzde 60'ının boş zamanlarında tek bir arkadaşıyla bile görüşmediğini ve yedinci sınıftaki çocukların yüzde 94'ünün 13 yaşına gelmeden sosyal medya hesabı açtığını gösteren verileri paylaştı.



"ÇOK SAF DAVRANDIK"



Öte yandan Danimarka Dijitalleşme Bakanı Caroline Stage de hükümetin kararını "önemli bir dönüm noktası" olarak değerlendirdi.



Stage, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunu daha önce de söyledim, yine söylüyorum: Çok saf davrandık. Çocukların dijital yaşamını, onların iyiliğini hiçbir zaman gözetmemiş platformlara bıraktık. Dijital tutsaklıktan toplumsal dayanışmaya geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.



OKULLARDA TELEFON YASAĞI GELMİŞTİ



Şubat ayında hükümet, okullarda ve okul sonrası etkinliklerde cep telefonlarını yasaklama kararı almıştı.



Söz konusu karar, çocuklar ve gençler arasında artan memnuniyetsizliği incelemek üzere kurulan bir refah komisyonunun tavsiyesi üzerine alınmıştı.



Komisyon, 13 yaşından küçük çocukların kendilerine ait akıllı telefon ya da tablet sahibi olmaması gerektiği yönünde görüş bildirmişti.



Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkilerine dair araştırmalar, dünya genelinde hükümetleri bu konuyu yeniden değerlendirmeye yöneltiyor.



Avustralya da daha önce 16 yaşın altındaki çocukların Facebook, Snapchat, TikTok ve YouTube gibi platformları kullanmasını yasaklamıştı.



Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre de geçen yıl sosyal medya için yaş sınırını 13'ten 15'e çıkaracağını açıklamıştı.



Støre, bunun "zorlu bir mücadele" olacağını ancak politikacıların çocukları "algoritmaların gücünden" korumak için harekete geçmesi gerektiğini söylemişti.



Haziran ayında ise Yunanistan, Avrupa Birliği’nin (AB) çocukların ebeveyn izni olmadan sosyal medyaya erişimini engelleyecek bir "dijital reşitlik yaşı" belirlemesini önermişti.