Danimarka, 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medyayı yasaklıyor

Danimarka'da Dijital İşler Bakanlığı'nın önerisi üzerine, hükümet ve partilerin onayıyla, sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirme konusunda anlaşma sağlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu adımla çocuk ve gençlerin, dijital dünyanın olumsuzluklarından korunmasının amaçlandığı ifade edildi. Karar kapsamında sosyal medya kullanımı için alt yaş sınırının 15 olarak belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "15 yaşın altındaki çocuklar kendilerini zararlı içeriklere maruz bırakabilecek platformlara erişememelidir. Ebeveynler, çocuklarının daha erken erişime sahip olması gerektiğini düşünürlerse istisnalar yapılabilir. Bu, ebeveynlere 13 yaşından itibaren erişim için onay verme fırsatı verilerek sağlanacaktır."

Bu sayede, çocukların kendi gelişimleri için farklı alanlara daha fazla yönelme imkanı bulabileceği belirtilen açıklamada, karar kapsamında "dijital bekçilerin" oluşturulacağı ve denetimlerin sıklaşacağı kaydedildi.

Dijital İşler Bakanı Caroline Stage de şunları kaydetti: "Sağlanan anlaşmayla net bir yön belirliyoruz. Danimarka, sosyal medya için yaş sınırı getirerek, çocuklar ve gençlerin dijital refahını güçlendirmek için ortak bir çabayla Avrupa'da öncülük edecek."

AVUSTRALYA İLK OLDU

Avustralya, 16 yaş altındaki kullanıcıların sosyal medya kullanımını sınırlayan dünyadaki ilk ülke olmuştu. Facebook, Snapchat, TikTok ve YouTube gibi dev platformlar halihazırda yasağa dâhildi. Şimdi ise kapsam genişletiliyor.

Ülkenin eSafety Komiseri Julie Inman Grant, WhatsApp, Reddit, Twitch, Roblox, Pinterest, Lego Play, Kick ve Steam dâhil 16 şirkete yazı göndererek yasağa girip girmediklerini “kendilerinin değerlendirmesini” istedi.