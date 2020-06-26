Danimarka başbakanı düğününü üçüncü kez erteledi

Danimarka Başbakanı, nişanlısı Bo Tengberg ile 18 Temmuz'da dünya evine girmeye hazırlanıyordu. Ancak son anda o tarihe Avrupa Birliği zirvesi kondu.



Karantinanın ardından liderlerin Brüksel'de ilk kez yapacağı yüz yüze zirveye katılabilmek için Danimarka Başbakanı düğününü üçünçü kez ertelemek zorunda kaldı.



Mette Frederiksen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ülke çıkarları gereği bu kararı aldığını belirtti.



Danimarka Başbakanı Frederiksen, "Aşk her şeyin üzerinde. Şükür ki çok sabırlı olan Bo’ya evet demeyi dört gözle bekliyorum” dedi.



Başbakan Frederiksen geçen yıl da genel seçimler dolasıyla düğünü ertelemek zorunda kalmıştı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Bo Tengberg ile 2014'te tanışmış ve 2017'de nişanlanmıştı.