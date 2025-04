Danimarka Başbakanı Grönland’ı ziyaret etti: Trump’a “ilhak” mesajı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a “sahip olma” yönündeki açıklamaları sürerken, adanın bağlı olduğu Danimarka’nın Başbakanı Mette Frederiksen, Grönland’a ziyarette bulundu. Ziyareti sırasında Trump’ın ada hakkındaki sözlerine ilişkin konuşan Frederiksen, ABD'ye uluslararası güvenliğe ilişkin bir sav bile olsa "başka bir ülkeyi ilhak edemeyeceği" uyarısını yaptı.



“BÖLÜNMEYE HİZMET ETMEK DÜŞMANLARA HİZMET EDER”



Grönland'ın hem yeni hem de eski liderleriyle bir araya gelen Frederiksen, Danimarka'nın güvenilir bir NATO müttefiki olduğunu kaydetti. Müttefikler olarak birbirlerinin "bölünmesine" izin vermelerinin "düşmanlarına hizmet" etmek anlamına geleceğini vurgulayan Frederiksen, bunun olmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.



Frederiksen, "İşletmelerimizden ABD'ye yatırım yapmalarını istediğinizde yapıyorlar. Bizden savunmamız için daha fazla harcama yapmamızı istediğinizde yapıyoruz. Kuzey Kutbu'nda güvenliği güçlendirmemizi istediğinizde de aynı fikirdeyiz" dedi.



“BAŞKA BİR ÜLKEYİ İLHAK EDEMEZSİNİZ”



Başbakan Frederiksen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak Danimarka Krallığı'nın topraklarının bir bölümünü ele geçirmeyi talep ettiğinizde, en yakın müttefikimizden baskı ve tehditlerle karşılaştığımızda, bunca yıldır takdir ettiğimiz ülke hakkında neye inanacağız? Bu, Atlantik boyunca birlikte inşa ettiğimiz dünya düzeniyle ilgili bir mesele. Başka bir ülkeyi ilhak edemezsiniz, uluslararası güvenlik argümanı bile olsa."



Frederiksen, Kuzey Kutbu'nda güvenliği güçlendirmeyle ilgili ABD'ye "bunu birlikte yapma" çağrısında bulundu.



ABD NE İSTİYOR?



Yeniden göreve gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiren Trump, uluslararası güvenliğin sağlanması için "Grönland'a sahip olmaları gerektiğini" söylemişti. Trump, Grönland'ın her yerinde Çin ve Rus gemilerinin dolaşmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek, "bu durumla ilgilenmesi" için Danimarka'ya veya başka birine güvenmediklerini kaydetmişti.



Öte yandan, eşi Usha Vance, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile Grönland'ı ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, burada yaptığı açıklamada, Danimarka yönetiminin Grönland'ın güvenliğine yeterince yatırım yapmadığını savunmuştu. Vance, "Hepinizin bildiği gibi, bu büyük bir mesele ve önümüzdeki on yıllar boyunca daha da büyüyecek. Grönland'da daha fazla pozisyona sahip olmamız gerekiyor." demiş ve askeri güç kullanmaya gerek kalmadan, Grönland halkının "nihayetinde ABD'nin ve Ada'nın kontrolüne ilişkin arzusunun yanında yer alacağına" inandığını belirtmişti.



GRÖNLAND'IN STATÜSÜ

Dünyanın en büyük adası olan Grönland, Danimarka Krallığı'na bağlı bir özerk bölge ve bu nedenle Avrupa Birliği'ne (AB) dahil olmakla birlikte Grönlandlılar da Danimarka vatandaşı. Grönland tarih içerisinde Norveç ve Danimarka arasında tartışmalı bölge olmuşsa da özellikle Uluslararası Sürekli Adalet Divanı'nın (USAD) 1933 tarihli "Doğu Grönland'ın Hukuki Statüsü" davasından sonra adanın Danimarka'ya ait olduğu tescillendi. Zamanla Danimarka bölgeye özerklik vererek Grönland'ın iç işlerinde öz yönetimlerinin olmasının yolunu açtı.

Grönland her ne kadar büyük oranda kar ve buzullarla kaplı bir yer olsa da 57 bin civarı kişinin yaşadığı bir ada. Grönland'ı özellikle önemli kılan ise yeraltı kaynakları ve deniz yetki alanları. Bölgede uranyum, nikel veya titanyum gibi birçok doğal kaynak henüz rezerv olarak dururken Grönland aynı zamanda canlı balıkçılık kaynakları bakımından da zengin bir bölge olma özelliği taşıyor.

Grönland Arktik bölgesine de komşu ve Arktik bölgesi Antarktika Antlaşması gibi bir antlaşmaya konu olmadığından kıyıdaş devletler arasında tartışma konusu. Danimarka da Grönland sayesinde bu tartışmalara dahil olabiliyor ve bölgenin bir kısmında hak iddia ediyor.