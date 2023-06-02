Danimarka Başbakanı, parlamentoya ChatGPT ile hazırlanan konuşmayla seslendi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, kısmen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT kullanılarak yazılan bir konuşma yaptı.
Frederiksen'in yapay zekanın yenilikçi yönlerini ve risklerini vurgulamak için parlamentoda yaptığı konuşmanın bir kısmı ChatGPT tarafından hazırlandı.
Danimarka Başbakanı, parlamentodaki milletvekillerine "Burada az önce söylediklerim bana ait değil." diyerek konuşmasının bir kısmının ChatGPT tarafından yazıldığını açıkladı.
Son dönemde çok tartışılan ChatGPT'nin önemine dikkati çeken Frederiksen, yapay zekanın yapabileceklerinin hem büyüleyici hem de korkutucu olduğunu söyledi.
Yapay zekanın saniyeler içerisinde konuşma yazabildiğini, bir üniversite ödevi veya rapor hazırlayabildiğini kaydeden Frederiksen, bunu gerçekçi bir şekilde yapabildiğini ve çok az kişinin arkasında bir insan değil bir robotun olduğuna inandığını ifade etti.
Frederiksen, gençlerin sosyal becerilerini engelleyebileceğine inandığı için, ChatGPT'nin denemeler, şiirler ve tüm konuşmaları yazma becerisiyle ilgili endişelerini dile getirdi.
Frederiksen, son olarak, "Yapay zeka artık gelecek değil, bu bir gerçek. Yapay zeka henüz anlamadığımız şekilde toplumumuzu değiştirecek." ifadesini kullandı.
Danimarkalı lider, teknolojinin çocuklar üzerindeki etkisine odaklanırken, Avrupalı yetkililer ChatGPT ve diğer üretici yapay zeka araçlarının dezenformasyon, ırkçı anlatılar ve aldatıcı reklam yayma potansiyelinden endişe duyuyor.
İŞTE BAŞBAKANIN CHATGPT İLE HAZIRLADIĞI O KONUŞMA
Başbakanın ChatGPT tarafından hazırlanan konuşmasında şu ifadeler yer aldı:
"Geçen parlamento yılında geniş bir hükümete liderlik etmek bir onur ve meydan okumaydı. Taraflar arasında iş birliği yapmak ve Danimarka için güçlü ve sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için çok çalıştık. İklim değişikliğiyle mücadele etmek ve tüm vatandaşların eşit fırsatlara sahip olduğu daha adil ve daha kapsayıcı bir toplum sağlamak için adımlar attık. Yol boyunca zorluklarla ve direnişle karşılaşmamıza rağmen, geçen parlamento yılında birlikte başardıklarımızdan gurur duyuyorum."