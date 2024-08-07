Danimarka Başbakanına yumruğun cezası 4 ay hapis

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e 7 Haziran'da yumruklu saldırı düzenleyen 39 yaşındaki Polonyalı saldırgan hakkında karar verildi.

Mahkeme, Polonyalı saldırgana 4 ay hapis cezası vererek ülkeden sınır dışı edilmesine karar verdi.

Frederiksen, uğradığı yumruklu saldırı sonucu boynundan ağrı çekmişti.

Savcı Line Steffensen, haziran ayının sonlarında yapılan duruşmada saldırganın olay sırasında alkollü olduğunu ve Frederiksen ile karşılaşmadan hemen önce bir marketten alkollü içki çaldığını aktarmıştı.

Saldırganın 5 yıl önce Danimarka'ya taşınmasından bu yana hırsızlık suçundan birçok kez tutuklandığı ifade edilmişti.

Mahkemeye saldırı sonrası alınan Frederiksen'in tıbbi raporu da sunulmuştu.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Saldırgan ise hakkındaki suçlamaları reddederek, ne olduğunu hatırlamadığını söylemişti.

Frederiksen'in polis sorgusunda, adamın kendisine yaklaştığını ve anlaşılmaz bir şeyler söylediğini, ardından omzuna yumruk attığını ifade ettiği belirtilmişti.