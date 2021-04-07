Danimarka Coronapas programını başlattı

Coronapas programını dün başlatan Danimarka, Avrupa’da corona virüs (covid-19) pasaportu kullanacak ilk ülke oldu. Yetkililer, zaruri olmayan işletmelerin açılması için uygulamanın başladığını ve aşılanma verilerine göre kademeli olarak diğer işletmeleri de kapsayacağını ifade etti.

Coronapas’ı almak için kişilerin; 2 doz aşılanmış olmaları, 12 hafta önce corona virüs geçirmiş olmaları ya da son 72 saat içinde corona virüs testinin negatif çıkmış olması gerektiği belirtildi.



Danimarka hükümeti programla ilgili hazırladığı açıklamada, “Corona pasaportu, bir vatandaşın aşılanmış olduğunu, daha önce enfekte olmuş (bağışıklık) veya son 72 saat içinde negatif test edilmiş olup olmadığına dair belgeyi gösterir” ifadelerini kullandı.

Program, hem mobil cihazlardan uygulama olarak kullanılacak hem de doküman şeklinde kullanılabilecek. Mayıs ayının sonunda, Coronapas uygulaması aşılama, test durumu ve bağışıklık hakkındaki çeşitli bilgileri tek bir kapsamlı çözümde bir araya getirecek.



"SEYAHATİ ŞİMDİLİK KAPSAMAYACAK"

Kuaför, güzellik salonları ve sürücü okulları dahil olmak üzere belirli işletmelere, Coronapas ile giriş yapılacağı ve uygulamanın kademeli olarak Mayıs ayı içinde restoranlar gibi diğer işletmeleri de kapsayacağı ifade edildi.

Adalet Bakanlığı ise Coronapas’i olmayanları işletmelerine alan işletme sahiplerine, 400 ila 6 bin Euro para cezası uygulanacağını açıkladı. İşletmelerde Coronapas’le açılma kararı, Mayıs ayı içinde nüfusun aşılanma oranına göre restoranlar, müzeler, tiyatrolar ve sinemaları içerecek şekilde genişletilecek.

Coronapas programı, yaz sonuna kadar yürürlükte kalacak ve seyahati şimdilik kapsamayacak.



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