Danimarka hava sahasında gizemli drone'lar: "Yetenekli bir operatörün işi"

İskandinav bölgesinin en yoğun iki havalimani olan Kopenhag ve Oslo havalimanları, Danimarka hava sahasında drone'lar görülmesi nedeniyle hava trafiğine kapatıldı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın polisi, dün gece sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada, Kopenhag Uluslararası Havalimanı kalkış ve inişlere kapalıdır. Bölgede büyük boyutlarda 2 ile 3 adet drone uçtuğu görülmüştür" dedi.

Norveç polisi, Oslo Havalimanı'nın üç saat boyunca kapalı kaldığını açıkladı.

Kopenhag Havalimanı da daha sonra yeniden açıldı.



Danimarka polisi, bu sabah yaptığı açıklamada ise "İnsanların tehlike altında olduğu yönünde bir değerlendirmemiz yoktur" dedi.

ORTADAN KAYBOLDULAR



Açıklamada drone'ların muhtemelen "yetenekli bir operatör" tarafından kullandığı ancak arkasında kimin olduğunun bilinmediği ifade edildi. Çeşitli yönlerden geldiği bildirilen insansız hava araçlarının, daha sonra ortadan kaybolduğu aktarıldı.



Polis, şunları ekledi: "Norveç ve Danimarka'daki drone olayları arasında şu anda herhangi bir bağlantı görünmüyor. Ancak konuyu araştırıyoruz."

20 BİN YOLCU ETKİLENDİ



Havalimanı, 31 uçuşun yönünün değiştirildiğini bildirdi. Uçuş takip firması Flightradar 24, uçuşların Danimarka'daki Billund ve Aarhus ile İsveç'teki Malmö ve Göteborg havalimanlarına yönlendirildiğini aktarmıştı.



Ulusal basın, çok sayıda polisin havalimanında bulunduğunu belirtirken, yolcuların da burada beklediği bilgisi paylaşıldı. Havalimanı, uçuşlardaki aksamalardan, yaklaşık 20 bin yolcunun etkilendiğini ifade etti.

Kopenhag Havalimanı Danimarka'nın en büyük havalimanı konumunda.

