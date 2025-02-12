Danimarka istihbaratı süre verdi: "Rusya, Avrupa'ya savaş açabilir"

Danimarka Savunma İstihbarat Servisi (DDIS), Moskova'nın NATO'yu zayıf görmesi durumunda Rusya'nın beş yıl içinde Avrupa'da "büyük çaplı bir savaş" başlatmaya hazır olabileceğini söyledi.



Salı günü yayınlanan raporda, "Rusya, NATO'nun askeri açıdan zayıfladığını veya siyasi açıdan bölündüğünü algılarsa, bir veya daha fazla Avrupa NATO ülkesine karşı bölgesel bir savaşta askeri güç kullanabilir" ifadesi yer alıyor.

ÜÇ AYRI SENARYO TARTIŞILIYOR



Raporda ayrıca, Rusya'nın NATO'ya karşı olası bir savaşa hazırlanmak için askeri yeteneklerini artırdığı vurgulanıyor.

Güncellenen tehdit değerlendirmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ayın sonunda dördüncü yılına girecek olan Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarının bir parçası olarak geldi.



Ajans, Rusya'nın aynı anda birden fazla ülkeyle savaşma kapasitesine sahip olmadığı varsayımından hareketle, Ukrayna savaşının bitmesi durumunda ortaya çıkabilecek üç senaryoyu ortaya koydu.

6 AY İÇİNDE SINIR KOMŞUSU, 5 YILDA TÜM AVRUPA



Bu senaryolara göre Rusya, altı ay içinde sınır komşusu bir ülkeyle yerel bir savaş başlatabilecekken, iki yıl içinde Baltık Denizi bölgesinde bölgesel bir savaş başlatabilir.



Beş yıl içinde ise ABD dahil olmazsa Avrupa'ya büyük ölçekli bir saldırı başlatabilir.



Kurum, NATO'nun savunma kabiliyetlerinde olası bir artışın hesaba katılmadığını belirtiyor. Trump ise, 2024 yılında mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen herhangi bir NATO üyesi ülkeye saldırması için Rusya'yı "teşvik edeceğini" söyledi.