Danimarka, Kraliçe Margrethe'nin veda etmesiyle yeni kralını bekliyor

Danimarka'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan Margrethe, bugün yerini ilk doğan oğlu Frederik'e devredecek. On binlerce insanın, tarihi olaya şahitlik etmek için Kopenhag sokaklarında toplanması bekleniyor.



Margrethe, 52 yıl boyunca kraliçe olarak görev yapmasının ardından tahtı bırakan ilk Danimarka hükümdarı oldu. Yılbaşı gecesi yaptığı açıklamada “Şimdi doğru zaman olduğuna karar verdim. 14 Ocak 2024 tarihinde Danimarka kraliçeliğinden istifa edeceğim. Tahtı oğlum Veliaht Prens Frederik'e bırakıyorum." demişti.



Resmi tahttan çekilme töreninin Kopenhag'da saat 14.00'te yapılması planlanıyor. Uzun süredir görevde olan hükümdar, hükümetle yapacağı toplantıda tahttan çekilme beyanını imzalayacak.



Tahttan çekilmenin ardından, Başbakan Mette Frederiksen saat 15.00'te Christiansborg Sarayı'nın balkonunda resmi olarak Veliaht Prens Frederik'i yeni kral olarak ilan edecek.



Yeni hükümdarın Kral Frederik X unvanını alması ve bir konuşma yaparak ulusa seslenmesi bekleniyor.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin