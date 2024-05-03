Danimarka kürtaj için yasal sınırı 18 haftaya çıkaracak

Danimarka Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Danimarka'da kürtaj için yasal sınır 12 haftadan 18 haftaya çıkarılacak. Sağlık Bakanı Sophie Lohde konuyla ilgili, "50 yıl sonra kürtajla ilgili kuralların değişmesinin ve kadınların karar verme hakkının güçlendirilmesinin zamanı geldi" dedi. Danimarka Tabipler Birliği başkanı Camilla Rathke, Ritzau haber ajansına verdiği demeçte, "Artık kadınların ne yapacakları hakkında düşünme zamanları ve hakları olacak" diye konuştu. Ülkede ayrıca 15 ila 17 yaş arasındaki gençlerin ebeveynlerinin izni olmadan kürtaj yapmasına izin verilecek.

KOMŞU İSVEÇ'LE AYNI SEVİYEYE GETİRİLDİ



Dünyanın bazı yerlerinde kürtaj hakkı kısıtlanırken, hatta yasaklanırken, Danimarka'daki bir etik komitesi geçen yıl bu sürenin 12 haftadan 18 haftaya uzatılarak komşu İsveç ile aynı seviyeye getirilmesini önerdi.



Hükümet 2024-2025 döneminde meclise bir yasa tasarısı sunacak.



Soldaki tüm muhalefet partileri tarafından desteklenen tasarının büyük bir çoğunluk tarafından kabul edilmesi bekleniyor.



Yeni yasanın kabul edilmesi halinde 1 Haziran 2025'te yürürlüğe girmesi bekleniyor.



Batı Avrupa'da en son kürtaja izin veren ülkeler 24 haftalık sınırla İngiltere ile Hollanda ve 24 haftalık sınırla İzlanda.