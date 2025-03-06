Danimarka posta servisi mektup dağıtımını durduruyor

Dünya genelinde dijital iletişim araçlarının kullanımının artmasıyla mektuplaşma gibi yöntemler tedavülden kalkmaya başladı.

Danimarka'da devlet tarafından işletilen posta servisi PostNord, yüzde 90'lık düşüş nedeniyle 1 Ocak 2026 itibarıyla mektup dağıtımlarını durduracağını açıkladı.

BİN 500 KİŞİ İŞİNDEN OLACAK

Alınan karar nedeniyle 4 bin 600 çalışandan yaklaşık bin 500'ünün işini kaybedeceği belirtildi.

Mektup dağıtımının durmasının ardından ülkedeki bin 500 posta kutusunun haziran ayı itibarıyla kaldırılmaya başlanması beklenirken, Danimarkalı özel bir şirket ise mektup dağıtımını üstlenebileceğini açıkladı.

2000 YILINDAN BERİ DÜŞÜYOR

Mektup dağıtımında 2000 yılından bu yana düşüş yaşanan Danimarka'da kararın en çok yaşlı nüfusu etkilemesi bekleniyor.

Danimarkalıların yüzde 95'i dijital posta hizmetini kullanırken, 271 bin kişinin ise hala mektup gönderdiği belirtildi. PostNord, aynı zamanda İsveç'te de faaliyet gösteriyor.

ALMANYA'DA 8 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Alman Posta İdaresi Deutsche Post da bugün yüksek maliyetler nedeniyle yıl sonuna kadar büyük bir kısmı mektup ve paket dağıtımında çalışan 8 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.