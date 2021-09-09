Danimarka sosyal yardıma 37 saat çalışma şartı getirmek istiyor

Danimarka, göçmenlere devletten aldıkları sosyal yardım karşılığında haftada 37 saat çalışma zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Yasa tasarısındaki "Danimarka'ya geliyorsanız, çalışmak zorundasınız" ifadesi dikkat çekiyor.

NTV Haber 09.09.2021 - 14:58 | Son Güncelleme : 09.09.2021 - 14:59

Danimarka sosyal yardıma 37 saat çalışma şartı getirmek istiyor

İlişkili Haberler

Kutup Danimarkalı yetkililerden tepki çeken karar: Kutup ayısını vurabiliriz ayısı

Kutup Danimarkalı yetkililerden tepki çeken karar: Kutup ayısını vurabiliriz ayısı

Danimarka, ülkedeki mültecileri zorla çalıştırma hazırlığı yapıyor. 

Hükümet, yabancıların ve mülteci devletten aldıkları sosyal yardım karşılığında haftada 37 saat çalışmalarını zorunlu kılan bir yasa tasarısını meclise sundu.

İktidardaki Sosyal Demokratlar'ın sunduğu yasa tasarısında, Danimarka'da "Hala sabahları erken kalkmalarını gerektirecek bir işi olmayan" çok sayıda insan olduğu, bunların çoğunun da "Batı kökenli olmayan kişiler" olduğu belirtildi. 

Azınlık hükümeti konumundaki Sosyal Demokratların tasarıyı geçirmek için meclisteki diğer partilerin desteğine ihtiyacı var.

KADINLAR İŞGÜCÜNE KATILAMIYOR

Özellikle de Ortadoğu, Kuzey Afrika, Afganistan, Pakistan ve Türkiye kökenli birçok kadının işgücü piyasasının dışında kaldığı vurgulandı.

Hükümet, bu ülkelerden gelen 10 kadından 6'sının şu an işsiz olduğunu belirtti.

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Danimarka'ya yerleşen bir aile Suriye'deki iç savaştan kaçıp Danimarka'ya yerleşen bir aile

Bu planla, 20 bin kişinin iş bulmaya zorlanarak çalışma hayatına entegre edilmesinin amaçlandığı açıklandı.

MUHALEFETİN DESTEK VERMESİ BEKLENİYOR

Program dahilindeki işler hakkında bilgi veren Danimarka İstihdam Bakanı Peter Hummelgaard, "Bu, sahilde sigara izmariti ya da plastikleri toplamak da olabilir, bir şirketteki çeşitli işlere yardımcı olmak da" dedi. Hummelgaard, "Bizim için en önemli şey, insanları evlerinden çıkarmak" ifadesini kullandı.

Tasarının parlamentoda oylanacağı tarih henüz netleşmedi. Sosyal Demokratlar'ın 179 sandalyeli parlamentoda çoğunluğa sahip olmamalarına karşın merkez sağdaki milletvekillerinden de destek alacakları tahmin ediliyor.

Muhalefetteki Kırmızı-Yeşil İttifak'tan milletvekili Mai Villadsen ise hükümetin planına karşı çıktı. Villadsen, uygulamanın, diğer işçilerin ücretleri üzerinde aşağı yönde baskı yapacağını belirtti.

Danimarka'da göçmenler, 6 milyonluk nüfusun yüzde 14'ünü oluşturuyor.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...