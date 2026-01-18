Danimarka’da ABD ürünlerine geniş çaplı boykot

Danimarka'da sosyal medya üzerinden kurulan “ABD ürünlerini boykot et” (Boykot varer fra USA) adlı gruba kısa sürede 95 binden fazla kişi katıldı. TV 2 Kosmopol’e göre, Trump’ın son açıklamalarının ardından gruba günde yaklaşık 500 yeni üye ekleniyor.

ÖNDE GELEN AMERİKALI MARKALAR HEDEF ALINIYOR



Boykot kapsamında Coca-Cola, Heinz, Netflix, Amazon gibi önde gelen Amerikan markaları hedef alınıyor. Danimarkalılar, Netflix, YouTube ve Prime gibi platformlara aboneliklerini iptal edip TV 2 Play, DR TV ve Viaplay gibi yerli ve Avrupa merkezli alternatiflere yönelmeyi tartışıyor. Alışveriş sepetlerinde ise Amerikan içecekleri, sosları ve şarapları azalırken Avrupa ürünleri öne çıkıyor.



“MARKALARIN DEĞERİNİ DÜŞÜRÜR”



Uzmanlara göre boykotun ekonomik etkisi somut olabilir. Güney Danimarka Üniversitesi’nden bir ekonomi profesörü yaptığı açıklamada “Amerikan kimliği üzerine kurulu markaların sorgulanması, bu markaların değerini düşürür” değerlendirmesinde bulundu.