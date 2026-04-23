Danimarka’da iki tren kafa kafaya çarpıştı. Çok sayıda yaralı var

Danimarka ’nın Hillerod kenti yakınlarında iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, olay yerine polis ve acil durum ekipleri yoğun şekilde sevk edildi.

YARALI SAYISI HENÜZ BİLİNMİYOR

Acil Durum Servisi, kazanın iki trenin önden çarpışması sonucu meydana geldiğini açıkladı. Polis ise olayda yaralılar bulunduğunu doğrularken, yaralı sayısı ve durumlarına ilişkin henüz net bir bilgi verilmedi.

EN AZ 50 KİŞİ YARDIM BEKLİYOR

Görgü tanıkları, yaralıların ambulanslarla polis eşliğinde hastanelere sevk edildiğini aktarırken, olay yerinde yaklaşık 50 kişinin yardım beklediği belirtildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, bölgeden gelen görüntülerde çok sayıda kurtarma ekibinin ve acil durum personelinin olay yerinde olduğu görüldü.