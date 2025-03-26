Danimarka'da kadınlar için askerlik zorunlu hale geliyor

Danimarka Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Michael Hildgord, ülkenin "tüm savaş gücünü" harekete geçirmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bu nedenle Danimarka’nın 2026 yılından itibaren kadınları zorunlu olarak askere almaya başlayacağı bildirildi.

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ise savunma ve güvenlik siyasetlerindeki "mevcut durum çerçevesinde" ülkenin silahlı kuvvetlerinin daha fazla kişiyi askere alması gerektiğini belirtti.