Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırı

Provokasyon sırasında herhangi bir şiddet olayı yaşanmazken, Danimarka makamlarının, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğini önceden bilgilendirdiği ve gereken güvenlik önlemlerini aldığı belirtildi.



Gösteri sonrasında Türkiye'nin tepkisi, uyarıları ve beklentileri Danimarka makamlarına bildirildi.



TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ



İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi Payrioterne Gar Live grubu tarafından Danimarka'da 24 ve 31 Mart'ta ve 14 Nisan'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde yine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırı yapılmıştı.



Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, bu saldırıları lanetlemişti.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Danimarka'da bugün bir kez daha kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza yönelik olarak gerçekleştirilen aşağılık saldırıyı lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza karşın bu aşağılık saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verilmesi kabul edilemez." ifadeleri yer almıştı.



PALUDAN KUR'AN-I KERİM YAKMIŞTI



Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde ve Kopenhag'daki bir caminin yakınında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.



Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylemler sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.



Paludan'ın provokasyonuna da Türkiye Cumhuriyeti makamlarından tepkiler gelmişti.



İstanbul 2 No'lu Barosu, 18 Nisan'da Paludan hakkında Kopenhag Polisine suç duyurusunda bulunmuştu.