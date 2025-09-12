Danimarka'da marketlerde savaş hazırlığı: "Özel donanımlı" 50 market yapılıyor

Danimarka’da mrket zincirlerinin sahibi Salling Group, krizlere karşı özel olarak donatılmış 50 market açmayı planlıyor. Bu marketlerin 2028’e kadar hazır hale getirilmesi hedefleniyor.



Kararın arkasında, artan güvenlik riskleri, aşırı hava olayları ve olası siber saldırılar bulunuyor. Marketler, jeneratörlerle elektrik kesintilerine dayanıklı olacak ve temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan geniş stoklara sahip olacak.



Salling, amaçlarının Danimarka nüfusunun yaklaşık yüzde 80’ine en fazla 50 kilometre mesafede bir kriz marketi sunmak olduğunu açıkladı. İlk etapta 19 Bilka mağazası listeye girdi, ilerleyen dönemde bazı Føtex ve Netto mağazaları da eklenecek.

KONSERVE GIDALAR ÖNCELİKLİ

Bu mağazalarda konserve ve uzun ömürlü gıdalar öncelikli olacak, lüks ürünlere ise yer verilmeyecek. Gerekirse ürünlere kota koyarak (örneğin tuvalet kâğıdı veya temel gıdalarda limit) panik alımların önüne geçilecek.



Ödeme sistemlerinin de kriz anlarında çalışması için hazırlık yapılıyor. Şirket, internet veya elektrik kesintilerinde bile alışverişlerin tamamlanabilmesi için Nets ile birlikte çözümler üzerinde çalışıldığını belirtti.



Salling’in sözcüsü Jacob Krogsgaard Nielsen, “2028 bir hedef yıl, ancak bazı marketler daha önce de hazır olacak. Önemli olan güçlü ve güvenilir bir altyapı kurmak” açıklamasında bulundu.