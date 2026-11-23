Danimarka'da okullara bombalı saldırı tehdidi. Polis soruşturma başlattı
23.11.2026 14:22
Danimarka polisi, başkent Kopenhag ile Zelanda ve Fyn adalarındaki okullara e-posta ile gönderilen bomba tehditlerini soruşturuyor.
Danimarka polisi, ülke genelindeki bazı okullara e-posta yoluyla gönderilen bomba tehditlerine ilişkin soruşturma başlattığını ancak şu an için endişe edilecek bir durum olmadığını açıkladı.
Danimarka kamu yayın kurumu DR'nin emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, başkent Kopenhag ile Zelanda ve Fyn adalarındaki okullara ulaşan tehditlerin ardından eğitim kurumlarına devriye ekipleri sevk edildi.
Polis, tehditlerin her birini ayrı ayrı incelediğini ve çeşitli okullar ile belediyelerle temas halinde olduğunu duyurdu.
Açıklamada, "Polis şu anda tehditlerin inandırıcı olduğu görüşünde değil, ancak bunlar anlaşılır biçimde okullarda yerel ölçekte güvensizlik yaratıyor" ifadesi yer aldı.
Reuters ajansının haberine göre yetkililer, şu aşamada hiçbir okulun tahliye edilmesine veya özel güvenlik önlemleri alınmasına gerek olmadığını kaydetti.
Polis ayrıca okullardan yalnızca şüpheli kişi veya nesne görülmesi halinde 114 numaralı hattı aramalarını istedi ve tehdit e-postalarının ayrıca bildirilmesine gerek olmadığını belirtti.
TEHDİT E-POSTALARINDA NELER VAR?
DR'nin ulaştığı tehdit e-postalarından birinin konu başlığında "ÖLÜM SİZİ BEKLİYOR" ifadesinin yazdığı görüldü.
Mesajda, binaya amonyum nitrat ve nitrometan karışımı içeren patlayıcı yerleştirildiği ve uzaktan kumandalı fünyenin bir saat içinde etkinleştirileceği öne sürüldü.
Göndericiler, bunun şaka olmadığını savunarak şehirdeki başka bir okulda bomba patlattıklarını ve birkaç kişinin öldüğünü iddia etti.
E-postanın, "Bugün olacaklar sadece başlangıç. Çok yakında hükümetiniz istifa edecek, ardından şeriatı getireceğiz. Allahu Ekber" sözleriyle sona erdiği aktarıldı.
Tehdit e-postalarından birinin konu başlığında "ÖLÜM SİZİ BEKLİYOR" ifadesinin yazdığı görüldü.
AVRUPA GENELİNDE TEHDİT DALGASI SÜRÜYOR
Avrupa genelinde son dönemde okullar, süpermarketler, kan bankaları, hava trafik sistemleri ve yayın kuruluşları benzer asılsız ihbarlar ve siber saldırılarla karşı karşıya kalıyor.
Geçen hafta İspanya'da 10'dan fazla okul, e-posta ile gelen bomba tehditleri üzerine tahliye edildi.
İtalya'da 12 Kasım'da 3 bin 700'den fazla okula asılsız bomba ihbarı ulaştı , ancak okulların büyük çoğunluğu hükümetin yeni yönlendirmeleri doğrultusunda eğitime devam etti.
16 Kasım'da en az yüz İtalyan okuluna patlama ve zehirlenme tehditleri gönderilmesi üzerine yeni güvenlik protokolü devreye alındı ve İtalya hükümeti, önümüzdeki birkaç yılda hibrit tehditlere karşı savunma için 6 milyar euro yatırım yapacağını açıkladı.
Bu ayın başında İrlanda'daki medya kuruluşları ile Prag ve Sofya bağlantılı uçuşlar da bomba tehditlerinin hedefi oldu.
Dublin'den Roma'ya giden Aer Lingus uçağı, asılsız ihbar nedeniyle savaş uçakları eşliğinde Fransa'daki Évreux-Fauville Hava Üssü'ne yönlendirildi .
İtalya'da 12 Kasım'da 3 bin 700'den fazla okula asılsız bomba ihbarı ulaştı, ancak okulların büyük çoğunluğu hükümetin yeni yönlendirmeleri doğrultusunda eğitime devam etti.
GÜVENLİK ANALİSTLERİNDEN "HİBRİT TEHDİT" DEĞERLENDİRMESİ
Güvenlik analistleri, yaşananları Ukrayna'yı destekleyen ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan ve Rusya ile ilişkilendirilen "hibrit savaş" yöntemleriyle benzerlik gösteren bir örüntü içinde ele alıyor.
Öte yandan Salford Üniversitesi terörizm öğretim görevlisi Anna Kruglova, The Irish Times gazetesine verdiği demeçte, "Mevcut teknolojilerle bunu yapan herkes olabilir ve bir grup üstlenmezse nereden geldiğini ve arkasında kimin olduğunu takip etmek çok zor" dedi.
İtalya'daki okullara gönderilen bazı e-postalarda İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Aer Lingus uçağına yönelik tehditte ise Rusya'da aşırılıkçı ilan edilen Male State grubunun adının kullanıldığı aktarıldı.
Kruglova, gerçek örgüt isimlerinin kullanılmasının tehditlere daha fazla inandırıcılık kazandırma amacı taşıdığını belirterek, "Bana göre bu kampanya muhtemelen terör örgütlerinden veya aşırılıkçı gruplardan gelmiyor. Daha korkutucu ve yıkıcı görünmesi için kendini bu grupların üyesi gibi gösteren birilerinden kaynaklanıyor" değerlendirmesini yaptı.