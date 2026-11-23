Danimarka polisi, ülke genelindeki bazı okullara e-posta yoluyla gönderilen bomba tehditlerine ilişkin soruşturma başlattığını ancak şu an için endişe edilecek bir durum olmadığını açıkladı.

Danimarka kamu yayın kurumu DR'nin emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, başkent Kopenhag ile Zelanda ve Fyn adalarındaki okullara ulaşan tehditlerin ardından eğitim kurumlarına devriye ekipleri sevk edildi.

Polis, tehditlerin her birini ayrı ayrı incelediğini ve çeşitli okullar ile belediyelerle temas halinde olduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Polis şu anda tehditlerin inandırıcı olduğu görüşünde değil, ancak bunlar anlaşılır biçimde okullarda yerel ölçekte güvensizlik yaratıyor" ifadesi yer aldı.

Reuters ajansının haberine göre yetkililer, şu aşamada hiçbir okulun tahliye edilmesine veya özel güvenlik önlemleri alınmasına gerek olmadığını kaydetti.

Polis ayrıca okullardan yalnızca şüpheli kişi veya nesne görülmesi halinde 114 numaralı hattı aramalarını istedi ve tehdit e-postalarının ayrıca bildirilmesine gerek olmadığını belirtti.

TEHDİT E-POSTALARINDA NELER VAR?

DR'nin ulaştığı tehdit e-postalarından birinin konu başlığında "ÖLÜM SİZİ BEKLİYOR" ifadesinin yazdığı görüldü.

Mesajda, binaya amonyum nitrat ve nitrometan karışımı içeren patlayıcı yerleştirildiği ve uzaktan kumandalı fünyenin bir saat içinde etkinleştirileceği öne sürüldü.

Göndericiler, bunun şaka olmadığını savunarak şehirdeki başka bir okulda bomba patlattıklarını ve birkaç kişinin öldüğünü iddia etti.

E-postanın, "Bugün olacaklar sadece başlangıç. Çok yakında hükümetiniz istifa edecek, ardından şeriatı getireceğiz. Allahu Ekber" sözleriyle sona erdiği aktarıldı.