Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da geçen ay ülkedeki peçe yasağına karşı çıkan peçeli kadın eylemciye teselli amaçlı sarılan kadın polise soruşturma açıldı.



1 Ağustos’ta yürürlüğe giren düzenlemeye karşı ülkede protesto gösterileri düzenlenmişti.



Bir kadın polis, protestolar sırasında ağlayan Ayah isimli bir kadın eylemciye sarılmıştı.



Sosyal medyada yayınlanan görüntü, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.



Olayın ardından kadın polis hakkında soruşturma açıldı. Kimliği açıklanmayan polisin avukatı, soruşturmaya tepki gösterdi.

Danimarka Parlamentosu’nda 31 Mayıs’ta yapılan oylamada “Örtünme Yasağı” 30’a karşı 75 oyla kabul edilmişti.



Düzenleme birlikte kamusal alanda burka ve peçe giyinenlere bin kron para cezası verilmesini öngörüyor. Yasağı dörtten fazla ihlal edenlere ise her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin 700 lira) ceza kesiliyor.



Nüfusu 5,7 milyon olan ülkede Müslümanların nüfusun yaklaşık yüzde 7'sini oluşturduğu tahmin ediliyor.