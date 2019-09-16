Danimarka’nın İshöj kentinde bir Türk yaşamını yitirdi.
Batı Kopenhag Polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İshöj kentinde pazar günü akşam saatlerinde silahlı çatışma çıktığı belirtildi.
Çatışmada 1 Türk'ün hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Danimarka'da silahlı çatışma: 1 Türk hayatını kaybetti
Anadolu AjansıDünya
Danimarka’da yaşanan silahlı çatışmada 22 yaşında Türk kökenli bir kişi hayatını kaybetti.
Danimarka’nın İshöj kentinde bir Türk yaşamını yitirdi.