Danimarka’nın İshöj kentinde bir Türk yaşamını yitirdi.

Batı Kopenhag Polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İshöj kentinde pazar günü akşam saatlerinde silahlı çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada 1 Türk'ün hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.