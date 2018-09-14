Danimarka'da Yüksek Mahkeme, özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber uygulaması aracılığıyla kazanç elde ettiği belirlenen 4 sürücüye verilen toplam 700 bin kron (yaklaşık 670 bin lira) para cezasını onadı.



Yüksek Mahkeme, Kopenhag Şehir Mahkemesi ve Doğu Temyiz Mahkemesi tarafından 2014 ve 2015 yılında Uber uygulaması aracılığıyla korsan taksicilik yapan 4 kişiye verilen toplam 700 bin kron para cezasını onadığını açıkladı.



Emsal teşkil eden dava, Uber üzerinden korsan taksicilik yapanlara para cezası verilmesinin de önünü açtı.



Danimarka’da 2015'te 2 bin 134 kişinin Uber için şoförlük yaparak 56 milyon kron (yaklaşık 53,5 milyon lira) gelir elde ettiği tespit edildi.



Danimarka Vergi İdaresi (SKAT), Hollanda Vergi İdaresi ile iş birliği yaparak Uber uygulaması aracılığıyla kazanç elde eden sürücülerin vergi verip vermediğini kontrol ediyor.



Uber, 2014'te Danimarka'da başlattığı uygulamasını şoförlerine açılan davaların ardından 18 Nisan 2017’de sonlandırmıştı.

