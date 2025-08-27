Danimarka'dan ABD'ye "etki ajanlığı" çıkışı: “Gizli operasyonlara asla izin vermeyeceğiz”

Danimarka, ABD Başkanı Donald Trump ile bağlantılı Amerikalıların Grönland’da gizli etki operasyonları yürüttüğü yönündeki haberlerin ardından, Kopenhag’daki en üst düzey ABD diplomatını dışişleri bakanlığına çağırdı.



Danimarka Yayın Kuruluşu DR’nin haberine göre, ABD hükümetiyle bağlantılı en az üç Amerikalı, Grönland’da Trump’ın adayı ABD’ye katma hedefini destekleyebilecek gizli faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen operasyonlara karıştı.



Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, herhangi bir dış müdahalenin “kabul edilemez” olduğunu vurguladı ve “Topraklarımızda gizli operasyonlara asla izin vermeyeceğiz. Biz dostlarımıza karşı asla casusluk yapmayız” açıklamasında bulundu.

GRÖNLANDLILARA "FİŞLEME" İDDİASI

Danimarka medyasına göre, operasyonlara karışanlardan biri, Grönlandlıları ABD etkisini destekleyen veya eleştirenler şeklinde sınıflandıran listeler hazırlarken, diğerleri ada üzerindeki siyasi ve ticari bağlantıları yürütüyordu. Bu kişilerin bağımsız mı yoksa ABD yetkilileri talimatıyla mı hareket ettiği ise belirsizliğini koruyor.

Grönland, mineral kaynakları ve stratejik konumu nedeniyle ABD’nin askeri ve Arktik güvenlik çıkarları açısından büyük önem taşıyor. Danimarka istihbarat servisi PET, adanın “çeşitli türde etki operasyonlarının hedefi” olduğunu ve Grönland makamlarıyla iş birliği içinde gözetimi artırdıklarını açıklamıştı.