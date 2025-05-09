Danimarka’dan ABD’ye Grönland mesajı: "Müttefike casusluk yapamazsınız"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı "satın alma, ilhak etme veya kontrol altına alma" yönündeki söylemleri sonrasında, ABD istihbarat birimlerinin bölgede istihbarat faaliyetlerini artırmakla görevlendirildiğine ilişkin iddialar hakkında ABD basınına açıklamada bulundu.



The Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Frederiksen, söz konusu iddiaları uluslararası bir gazetede çıkan "söylentiler" olarak nitelendirerek "Bir müttefike karşı casusluk yapamazsınız" diye konuştu.

ULUSAL İSTİHBARAT DİREKTÖRÜ'NDEN WSJ'YE TEPKİ



ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın ofisinden yapılan açıklamada ise istihbarat camiasındaki sızıntılar nedeniyle Adalet Bakanlığı'na üç "suç" başvurusunda bulunulduğu belirtilmişti.



İddialara yer veren The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yasaları çiğnediğini ve ulusal güvenliği tehdit ettiğini savunan Gabbard, "Wall Street Journal, gizli bilgileri siyasileştirerek ve sızdırarak Başkan'ın altını oymaya çalışan derin devlet aktörlerine yardım ettiği için utanmalıdır" ifadesini kullanmıştı.



ABD İSTİHBARATINA "GRÖNLAND" EMRİ

Trump, göreve geldiği ilk günlerden itibaren yaptığı açıklamalarda, Grönland'a ilişkin "satın alma, ilhak etme veya kontrol altına alma" gibi söylemlerde bulunmuştu.



Mart ayında ABD Kongresi'ne hitap eden Trump, "Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



WSJ'nin haberinde ise ABD yönetiminin Grönland ile ilgili istihbarat faaliyetlerini artırma kararı aldığı ve bu kapsamda istihbarat teşkilatlarına bölgede daha aktif rol almaları yönünde talimat verdiği öne sürülmüştü.



Danimarka, 7 Mayıs'ta ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığı'na çağrılacağını duyurmuştu.



Söz konusu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce dile getirdiği, Danimarka'ya bağlı olan Grönland'ı satın alma arzusunu gerçekleştirme yönünde atılan ilk somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.