Danimarka'dan Almanya’ya 55 bin doz ödünç AstraZeneca aşısı

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, 55 bin doz AstraZeneca aşısının  Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletine "ödünç verileceğini" duyurdu.

Anadolu Ajansı 20.04.2021 - 23:42 | Son Güncelleme : 20.04.2021 - 23:47

Danimarka'dan Almanya’ya 55 bin doz ödünç AstraZeneca aşısı

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Danimarka, azınlık Danimarkalıların da yaşadığı Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletine, AstraZeneca firmasının yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını “ödünç” vereceğini bildirdi.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, Schleswig-Holstein Eyaleti Başbakanı Daniel Günther’den gelen talep üzerine 55 bin doz AstraZeneca aşısının bu eyalete "ödünç verilmesinin" kararlaştırıldığı belirtildi.

Danimarka’nın yaklaşık 270 bin doz AstraZeneca aşısının olduğu daha önce açıklanmıştı. Almanya’ya ödünç verilecek 55 bin doz haricinde, geri kalan aşıların ne yapılacağının henüz kararlaştırılmadığı kaydedildi.

Danimarka makamları 14 Nisan’da yaptığı açıklamada, aşı ile kan pıhtılaşması arasında bağ bulunması nedeniyle, AstraZeneca’nın Covid-19 aşılama programından çıkardığını duyurmuştu.

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