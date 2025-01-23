Danimarkalı üye, Trump'a AP kürsüsünden küfretti: "Defolun gidin"

Anders Vistisen, Grönland’ı satın almak isteyen Donald Trump’a sert tepki gösterdi. Vistisen, AP Genel Kurul oturumunda Grönland’ı ABD topraklarına katmak isteyen Trump’a parlamento kürsüsünden küfretti.



İngilizce başladığı konuşmasında Vistisen, “Sevgili Başkan Trump, lütfen iyi dinleyin. Grönland, 800 yıldır Danimarka Krallığı’nın bir parçası oldu. Burası ülkemizin ayrılmaz bir parçasıdır. Satılık değildir. Bunu sizin anlayabileceğiniz şekilde ifade etmeme izin verin. Sayın Trump, defolun gidin" dedi.



Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Nicolae Stefanuta, Vistisen’in konuşmasını tamamlamasının ardından Vistisen’in kullandığı ifadelerin kabul edilemez bulduğunu söyledi. Stefanuta, “Eğer tercüme doğruysa, kullandığınız ifade bu mecliste kabul edilemez ve kullanımının sonuçları olacaktır. Bu demokrasi meclisinde böyle bir şey kabul edilemez. Teşekkür ederim. Sayın Trump hakkında ne düşünürsek düşünelim, böyle bir dil kullanmak mümkün değildir” dedi.



SOSYAL MEDYADAN SİTEM ETTİ



Vistisen, daha sonra sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu’nun küfürlü dil kullandığı için kendisini para cezası vermekle tehdit ettiğini ifade ederek, “Yabancılar ve suç hakkında bir gerçeği ifade ettiğinizde cezayla karşılaşıyorsunuz. Grönlandlılar hakkında bir gerçeği ifade ettiğinizde cezayla karşılaşıyorsunuz. Trump hakkında gerçeği ifade ettiğinizde cezayla karşılaşıyorsunuz" dedi.



TRUMP NE DEMİŞTİ?



ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Danimarka’ya bağlı yarı özerk bir bölge olan Grönland’ı ABD’nin bir parçası yapmanın ülkesi için bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu söylemiş, bunun için güç kullanma ve ekonomik baskı uygulama seçeneklerini göz ardı etmeyeceğini açıklamıştı. Trump, görevi devraldıktan sonra gazetecilerden Grönland’a ilişkin sorusu üzerine “Grönland harika bir yer. Uluslararası güvenlik için Grönland’a ihtiyacımız var. Danimarka’nın buna rıza göstereceğine eminim. Oranın bakımı ve muhafazası onlara çok paraya mal oluyor” ifadelerini kullanmıştı.



"ÜLKEMİZ VE HALKIMIZ KARAR VERECEK"



Grönland Başbakanı Mute Egede ise dün yaptığı açıklamada, "Biz Grönlandlıyız. ABD’li olmak istemiyoruz. Danimarkalı olmak da istemiyoruz. Grönland’ın geleceğine ilişkin karar, Grönlandlılar tarafından verilecektir. Grönland’a ne olacağına ülkemiz ve halkımız karar verecek" demişti.