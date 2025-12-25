Danimarkalı vekilden Trump'a "Grönland" yanıtı: "Ekonomimiz iyi, yakında ABD eyaletlerini satın almaya başlarız"

Bir kullanıcının yorumuna yanıt veren Jarlov, Hawaii’nin de satın alınabileceğini söyleyerek esprisini sürdürdü. Hawaii halkının Danimarka’nın parçası olup olmamaya kendilerinin karar vermesi gerektiğini savunan Jarlov, ABD’nin “dağ gibi borçlarıyla” bu eyaleti geliştiremediğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce, Grönland’ın ABD’nin ulusal güvenliği açısından gerekli olduğunu iddia etmiş, bu kapsamda Louisiana Valisi Jeff Landry’yi Grönland özel temsilcisi olarak atamıştı. Bu gelişmeler üzerine ABD’nin Kopenhag Büyükelçisi, açıklama talep edilmek üzere Danimarka Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.