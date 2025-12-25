Danimarkalı vekilden Trump'a "Grönland" yanıtı: "Ekonomimiz iyi, yakında ABD eyaletlerini satın almaya başlarız"
25.12.2025 22:24
Ramazan Erkin Öncan
Danimarkalı siyasetçi Rasmus Jarlov, ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın Grönland’la ilgili açıklamalarına mizahi bir dille karşılık vererek, “Yakında ABD eyaletlerini satın almaya başlarız” ifadelerini kullandı.
Danimarka Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Rasmus Jarlov, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Danimarka ekonomisinin güçlü seyrettiğini, buna karşın ABD’nin ciddi borç yükü altında olduğunu vurguladı. “Memnun olduğumuzdan değil ama Danimarka’da büyüme oranları gayet iyi. Yakında ABD eyaletlerini satın almaya başlarız” diyen Jarlov, özellikle New Hampshire eyaletini sevdiğini belirtti.
Bir kullanıcının yorumuna yanıt veren Jarlov, Hawaii’nin de satın alınabileceğini söyleyerek esprisini sürdürdü. Hawaii halkının Danimarka’nın parçası olup olmamaya kendilerinin karar vermesi gerektiğini savunan Jarlov, ABD’nin “dağ gibi borçlarıyla” bu eyaleti geliştiremediğini öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce, Grönland’ın ABD’nin ulusal güvenliği açısından gerekli olduğunu iddia etmiş, bu kapsamda Louisiana Valisi Jeff Landry’yi Grönland özel temsilcisi olarak atamıştı. Bu gelişmeler üzerine ABD’nin Kopenhag Büyükelçisi, açıklama talep edilmek üzere Danimarka Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.