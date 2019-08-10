Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Norrebro bölgesinde patlama meydana geldi. Polis karakolunun zarar gördüğü olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Görgü tanıklarının ifadesine göre; patlamanın hemen ardından bir kişi bölgeden koşarak uzaklaştı.
Çarşamba günü Danimarka Vergi Dairesi önünde yaşanan patlamada, bir kişi hafif yaralanmıştı. Polis, bu patlamanın kasti bir saldırı olduğunu açıklamıştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, her iki patlamanın arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.