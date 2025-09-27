Danimarka'nın en büyük askeri üssünde drone alarmı

Danimarka’da, ülkenin en büyük askeri üssü olan Karup Hava Üssü başta olmak üzere birçok askeri tesisin üzerinde cuma gecesi tanımlanamayan drone’lar görüldü.

Olay, son günlerde art arda yaşanan ve hükümetin “hibrit saldırı” olarak nitelediği gizemli gözlemlerin sonuncusu oldu.

KARUP ÜSSÜNDE DRONE ALARMI

Danimarka polisi, cuma akşamı yerel saatle 19.15 sularında Karup Hava Üssü üzerinde bir ila iki drone tespit edildiğini açıkladı.

Üs, ülkenin tüm helikopterlerini, hava sahası gözetim merkezini, uçuş okulunu ve komuta kademesinin bazı birimlerini barındırıyor.

Polis Sözcüsü Simon Skelkjaer, drone’ların kaynağı hakkında bilgi veremeyeceklerini belirterek, “Onları düşürmedik” dedi. Askeri yetkililer ise soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.



Karup’un pistlerini kullanan Midtjylland Sivil Havalimanı kısa süreliğine kapatıldı, ancak o saatte planlı uçuş olmadığı için seferler etkilenmedi.

İSKANDİNAV ÜLKELERİ ALARMDA

Hafta boyunca ülkenin farklı bölgelerinde gözlenen drone’lar, bazı havalimanlarının da kapanmasına yol açtı. Norveç’in başkenti Oslo’daki havaalanı da benzer ihlaller nedeniyle günler önce birkaç saatliğine kapanmıştı.

Aynı dönemde Polonya ve Romanya hava sahalarında da drone tespit edilirken, Estonya semaları Rus savaş uçakları tarafından ihlal edilmişti.

KOPENHAG’DAN RUSYA İMASI

Başbakan Mette Frederiksen, “Son günlerde Danimarka hibrit saldırıların hedefi oldu” diyerek, Avrupa güvenliği için en büyük tehdidin Rusya olduğunu vurguladı. Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen de uçuşların “profesyonel bir aktörün işi” olduğunu söyledi.



Moskova ise suçlamaları reddederek olayları “kurgulanmış bir provokasyon” olarak niteledi.



Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, saldırıların amacının “korku yaymak, toplumu bölmek ve sindirmek” olduğunu ifade etti.

AB’DEN “DRONE DUVARI” HAMLESİ



Olayların, Kopenhag’ın Rusya’dan gelebilecek tehditlere karşı ilk kez uzun menzilli hassas silahlar alacağını açıklamasının hemen ardından yaşanması dikkat çekti. Danimarka ayrıca gelişmiş drone tespit ve imha sistemleri satın alacağını duyurdu.



Cuma günü 10 AB ülkesinin savunma bakanları “drone duvarı”nı Avrupa’nın öncelikli projelerinden biri yapma konusunda mutabakata vardı.



Öte yandan, gelecek hafta Kopenhag’da yapılacak AB Zirvesi için İsveç’in sunduğu anti-drone teknolojisinin kullanılacağı açıklandı.