Danışmanında corona çıkan Netanyahu'ya bir test daha

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bir kez daha yeni tip corona virüs (Covid-19) testi yapılacağı bildirildi.



Yerel basında yer alan haberlere göre, danışmanı Rivka Paluch'ta virüs tespit edilmesi nedeniyle Başbakan Netanyahu'ya bir kez daha Covid-19 testi yapılmasına karar verildi.



Testin ne zaman yapılacağı ve İsrail Başbakanı'nın karantinaya alınıp alınmayacağı ise bilinmiyor.



DAHA ÖNCE YAPILMIŞTI



Tedbir amacıyla 15 Mart'ta Netanyahu ve yakın çevresine Covid-19 testi yapılmış, sonuçlar negatif çıkmıştı. Netanyahu'nun parlamento danışmanı Paluch'ın dün yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.



15 ÖLÜ VAR



İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 vaka sayısı 4 bin 347'ye ulaşırken, 15 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

