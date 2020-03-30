Danışmanında corona çıkan Netanyahu'ya bir test daha

Danışmanında corona virüs çıkan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya corona bir kez daha test yapılacak.

Anadolu Ajansı 30.03.2020 - 12:53

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bir kez daha yeni tip corona virüs (Covid-19) testi yapılacağı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, danışmanı Rivka Paluch'ta virüs tespit edilmesi nedeniyle Başbakan Netanyahu'ya bir kez daha Covid-19 testi yapılmasına karar verildi.

Testin ne zaman yapılacağı ve İsrail Başbakanı'nın karantinaya alınıp alınmayacağı ise bilinmiyor.

DAHA ÖNCE YAPILMIŞTI

Tedbir amacıyla 15 Mart'ta Netanyahu ve yakın çevresine Covid-19 testi yapılmış, sonuçlar negatif çıkmıştı. Netanyahu'nun parlamento danışmanı Paluch'ın dün yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

15 ÖLÜ VAR

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 vaka sayısı 4 bin 347'ye ulaşırken, 15 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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