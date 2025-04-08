Dans ederken felaketi yaşadılar: Gece kulübü mezarlığa döndü

Dominik Cumhuriyeti'ndeki popüler bir gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti.



Olay, Santo Domingo'daki bir mekanda, canlı müzik performansı sırasında yaşandı.



Bir emniyet yetkilisi en az 90 kişinin Dominik'in başkentindeki yerel bir hastaneye kaldırıldığını söyledi.



Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir kişinin gece kulübünün bir bölümünü işaret ettiği ve tavanda bir sorun olduğunu fark ettiği görülüyor.

Müşteri, "Yukarıdan bir şey düştü, gördün mü? Tavandan bir şey düştü" diyor.



Videoyu kaydeden adamın yanında olduğu anlaşılan bir kadının “Baba, sana ne oldu?” diye bağırdığı duyuluyor.



Ayrı bir videoda, çatı çöktüğünde tavana bağlı bir aydınlatma yapısına bakan çok sayıda konuk görülüyor.