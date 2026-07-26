Darbe girişiminden tutuklandı, oğlu devlet başkanı adayı oldu

Brezilya 'da aşırı sağcı Liberal Parti, darbe girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 27 yıl hapse mahkum edilen eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro'yu 4 Ekim 2026'da düzenlenecek seçimde devlet başkanı adayı gösterdi.

Sao Paulo kentindeki Pacaembu Stadyumu'nda düzenlenen kongrede konuşan Bolsonaro, babası Jair Bolsonaro'nun siyasi mirasını sürdüreceğini söyledi.

Liberal Parti'nin devlet başkanı adayı ilan edilen 45 yaşındaki Bolsonaro, "Daha sakin ve ılımlı olabilirim ama damarlarımda Bolsonaro kanı taşıyorum. Hiçbir hapishane uyandırdığımız umut duygusunu susturamayacak." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Luiz Inocio Lula da Silva'yı eleştiren oğul Bolsonaro, babasının "rehin alındığını", hapse gönderilerek tecrit edildiğini ve susturulmaya çalışıldığını savundu. Bolsonaro, konuşmasında Lula yönetimini yolsuzluğu teşvik etmek, vergi yükünü artırmak, siyasi rakiplerine baskı uygulamak ve özgürlükleri kısıtlamakla da suçladı.

2022 seçimlerini kaybettikten sonra darbe girişimi iddialarıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında ev hapsine alınan, daha sonra cezaevine gönderilen ve hakkında siyasi yasak ile konuşma yasağı bulunan eski Devlet Başkanı Bolsonaro, kongreye katılamadı.

MİLEİ VE NETANYAHU'DAN DESTEK

Kongrede konuşan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya lideri Lula da Silva'yı eleştirerek, Flavio Bolsonaro'dan ekim ayındaki seçimlerde "sosyalist çöplüğü durdurmasını" istedi.

Brezilya'nın Lula da Silva ile devam etmesi halinde vahim sonuçlarla karşılaşacağını iddia eden Milei, "Eğer rotayı değiştiremezseniz vahim sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Geleceğinizin çalınmasına izin vermeyin. Sosyalist çöplüğü durdurabilmen için sana güveniyoruz Flavio!" ifadelerini kullandı.

Kongrede İsrail Başbakanı Beyamin Netanyahu'nun Bolsonaro'ya destek mesajına da yer verildi.

Jair Bolsonaro, 2022 seçimlerini kaybettikten sonra iktidarda kalmaya çalıştığı gerekçesiyle 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski lider, Latin Amerika’nın en büyük ekonomisinde seçim sonuçlarını bozmaya çalıştığı için hüküm giyen ilk eski devlet başkanı oldu.