Darphane personel alacak... İşte maaş ve diğer şartlar

Darphane'nin İstanbul Beşiktaş ve Kartal ilçelerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 7 meslek dalı için 24 kamu işçisi alımı yapılacak.



Kadrolara yerleşen işçiler 2 ay deneme süresinde asgari ücretle çalıştırılacak.



Kamu kurum ve kuruluşlarından disiplin mevzuatınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerle kamu haklarından mahrum olanların başvuruları alınmayacak.



İşe alınacak işçiler sözlü mülakatla belirlenecek. Yanıltıcı bilgi beyan edenlerin atamaları gerçekleştirilmeyecek.



HANGİ MESLEK DALLARINDA İŞÇİ ARANIYOR?



Darphanenin aradığı meslekler arasında heykeltıraş, kimya teknikeri, dökümcü, hadde işçisi, metal pres makinesi operatörü, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme teknisyeni bulunuyor.



BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?



Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 26-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak.