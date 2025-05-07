Darth Vader’a benzetmek hakaret sayıldı: 1 milyon 600 bin TL tazminat kazandı

İngiltere’de bir iş mahkemesi, Star Wars serisinin kötü karakteri Darth Vader’a benzetilmenin “aşağılayıcı” ve “üzücü” olduğuna karar verdi.

Mahkeme, bu benzetmenin iş yerinde çalışan üzerinde psikolojik zarara yol açtığını belirterek, NHS (Ulusal Sağlık Servisi) çalışanı Lorna Rooke’a yaklaşık 30 bin sterlin (yaklaşık 1.6 milyon TL) tazminat ödenmesine hükmetti.

Karara göre, Rooke’un çalıştığı ekip 2021 yılında bir ekip içi etkinlik kapsamında Star Wars temalı bir Myers-Briggs kişilik testine katıldı.

Rooke’un testi tamamlamadığı sırada bir iş arkadaşı onun adına cevapları doldurdu ve sonucunu “Darth Vader ile aynı kişilik tipine sahip” olarak açıkladı.

Yargıç Kathryn Ramsden, Darth Vader’ın “efsanevi bir kötü karakter” olduğuna vurgu yaparak, bu benzetmenin hakaret niteliğinde olduğunu söyledi.

Mahkeme, “Darth Vader olayı”nın Rooke’un işten ayrılmasına neden olduğu iddiasını reddetse de, bu olayın iş yerinde zarara yol açtığını kabul etti.

Testte Darth Vader karakteri, her ne kadar “çok odaklı bir birey” olarak tanımlansa da, karakterin sinema tarihindeki karanlık imajı çalışan üzerinde olumsuz bir algı yarattı. Rooke, benzetmenin ardından kendini “sevimsiz” hissettiğini ve bu olayın istifa kararında etkili olduğunu belirtti.

Mahkeme ayrıca, korumalı bir ifşanın ardından Rooke’a zarar verildiği gerekçesiyle açtığı davayı kabul etti, ancak haksız işten çıkarma ve engellilik ayrımcılığı gibi diğer iddiaları reddetti. Sonuç olarak Rooke’a toplam 28,989.61 sterlin tazminat ödenmesine karar verildi.