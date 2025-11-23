Dava belgeleri ortaya çıkardı: "Meta bile bile sustu"

ABD'de açılan toplu davada sansürsüz olarak yayımlanan yeni mahkeme tutanakları, Meta'nın (Facebook/Instagram), ürünlerinin kullanıcıların ruh sağlığına zararlı olduğuna dair somut kanıtlar bulmasının ardından şirket içi araştırmaları gizlice sonlandırdığını öne sürüyor.

Belgelere göre, Meta bilim insanları 2020 yılında "Project Mercury" adıyla gizli bir araştırma başlattı.

Nielsen ile işbirliği içinde yürütülen çalışmada, insanların Facebook ve Instagram'ı sildiklerinde ne olduğu incelendi. Sonuçlar ise Meta için hayal kırıklığı oldu.

Şirket içi belgelere göre, “Facebook'u bir hafta boyunca kullanmayı bırakan kişiler; daha az depresyon, kaygı, yalnızlık ve sosyal kıyaslama hissi bildirdi.”

Reuters haber ajansının aktardığı dava dosyasında, Meta'nın bu önemli bulguyu paylaşmak veya daha derine inmek yerine derhal frene bastığı iddia ediliyor.

Şirket, bulguları "mevcut medya anlatısı tarafından lekelendiğini" söyleyerek inkar etti ve basını suçladı.

Fakat kapalı kapılar ardında durum farklıydı. Şirket araştırmacıları, o dönemde Meta'nın kamu politikaları şefi olan Nick Clegg'e sonuçların tamamen meşru olduğu konusunda güvence verdi.

İsmi verilmeyen bir çalışanın, "Nielsen'in araştırması, sosyal kıyaslama üzerinde nedensel bir etki olduğunu gösteriyor" yazdığı ve bu ifadenin sonuna mutsuz bir surat emojisi eklediği öne sürüldü.

Bir başka çalışan ise sessiz kalmanın, tütün endüstrisinin "araştırma yapıp sigaranın zararlı olduğunu bilmesine ve bu bilgiyi kendine saklamasına" benzediğini belirtti.

Dosyada, kendi çalışmalarının uygulamaları ile ruh sağlığı sorunları arasında gerçek bir bağ olduğunu kanıtlamasına rağmen Meta'nın, ABD Kongresine hâlâ ürünlerinin genç kızlara zarar verip vermediğini ölçemediğini söylediği iddia edildi.

Meta sözcüsü Andy Stone ise dün yaptığı açıklamada iddiaları reddetti. Stone, araştırmanın "hatalı metodoloji" nedeniyle durdurulduğunu savundu ve şirketin ürünlerini güvenli hale getirmek için yoğun çaba gösterdiğini belirtti.

Stone, "Kayıtların tamamı, on yılı aşkın bir süredir ebeveynleri dinlediğimizi, en önemli konuları araştırdığımızı ve gençleri korumak için gerçek değişiklikler yaptığımızı gösterecektir" diye konuştu.

RİSKLER GİZLENDİ

Motley Rice hukuk firması tarafından cuma günü geç saatlerde Meta, Google, TikTok ve Snapchat'e karşı dava açmıştı.

Politico'nun haberine göre davanın temel argümanı bu şirketlerin, ürünlerinin tehlikelerini çocuklardan, ebeveynlerden ve öğretmenlerden bilerek sakladığı yönünde.

Davadaki suçlamalar arasında; 13 yaşın altındaki çocukları uygulamaları kullanmaya teşvik etmek, çocuk cinsel istismarı içerikleriyle mücadelede başarısız olmak, gençleri okuldayken bile uygulamaları kullanmaya yönlendirmeye çalışmak ve ürünlerinin güvenliğini kamuoyu önünde savunmaları için çocuk odaklı kuruluşlara ödeme yapmaya çalışmak yer alıyor.

Dosyada yer alan çarpıcı bir örnekte, TikTok'un Ulusal Veli-Öğretmen Birliği'ne (PTA) sponsor olduğu ve daha sonra şirket içinde bu grubu nasıl manipüle edebilecekleriyle övündüğü de belirtildi.

TikTok yetkililerinin, PTA için "Sonbaharda ne istersek yapacaklar... Kamuoyuna duyurular yapacaklar, CEO'ları bizim için basın açıklamaları yapacak" dedikleri aktarıldı.

Diğer şirketler de suçlamalarla karşı karşıya olsa da Meta'ya yönelik iddialar, şirket içi belgelere atıfta bulunularak çok daha ayrıntılı bir şekilde sunuluyor:

Göstermelik güvenlik özellikleri: Meta'nın, gençlere yönelik güvenlik özelliklerini kasıtlı olarak etkisiz ve nadiren kullanılır hale getirdiği; hatta şirketin büyümesini yavaşlatmasından endişe ettiği özellikler üzerindeki testleri engellediği iddia edildi.

İnsan kaçakçılığı için “çok, çok yüksek” eşik: Bir rapora göre, platformun kullanıcıları sistemden kalıcı olarak uzaklaştırmak için belirlediği politika, bir kişinin insan ticareti yapmaya teşebbüs ederken 17 kez yakalanmasını gerektiriyor.

Zararlı içerik ve "etkileşim" ikilemi: Meta'nın, gençlerin etkileşimini artırmanın onlara daha fazla zararlı içerik göstermek anlamına geldiğini bildiği ancak yine de bunu yaptığı öne sürüldü.

Çocuk istismarcılarına karşı eylemsizlik: Meta'nın, "büyüme endişeleri" nedeniyle çocuk istismarcılarının reşit olmayanlara ulaşmasını engellemeye yönelik şirket içi çabaları yıllarca oyaladığı ve güvenlik personelini eylemsizlik için bahaneler bulmaya zorladığı iddia edildi.

Diğer taraftan 2021 tarihli bir kısa mesajda Mark Zuckerberg'in, "Metaverse'ü inşa etmek gibi daha fazla odaklandığı başka alanlar varken" çocuk güvenliğini en büyük önceliği olarak sayamayacağını söylediği bildirildi.

Dosyada ayrıca Zuckerberg'in, Nick Clegg'in çocuk güvenliği çalışmaları için daha fazla fon talebini görmezden geldiği veya reddettiği de ifade ediliyor.

Meta sözcüsü Stone, bu iddialara karşı çıkarak gençlere yönelik güvenlik tedbirlerinin etkili olduğunu ve şirketin artık insan ticareti hesaplarını tespit edilir edilmez kaldırdığını savundu.

Stone, davanın "cımbızla seçilmiş alıntılara ve yanlış bilgilendirilmiş görüşlere" dayandığını belirterek şirketin güvenlik çalışmalarının "genel olarak etkili" olduğunda ısrar etti.

İddiaların temelini oluşturan belgeler henüz kamuya açıklanmadı.

Dosyayla ilgili duruşmanın 26 Ocak'ta Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'nde yapılması planlanıyor.