Davetsiz misafir şaşırttı! Eve zorla girdi, yemek yapıp bulaşık yıkadı

ABD'de polis, "kibar" ama aç bir davetsiz misafirin Washington'da evlere girdiğini ve yemek pişirip bulaşıkları yıkadıktan sonra hiçbir şey çalmadan çıktığını açıkladı.



Kurbanlardan Eddie Andujo, Yelm kentindeki evine izinsiz giren şüphelinin mutfak penceresini kırması ve tüm eşyalarını kullanmasının ardından kendisine şaka yapıldığını düşündü.



Davetsiz misafir ayrılmadan önce duş bile aldı, çamaşırlarını yıkadı ve battaniyeleri katladı.

"ÇOK AÇTIM, BENİ AFFEDİN"



Ev sahibi, "Sabah geldiğimde mutfak masamın üzerinde bir not olduğunu fark ettim. Şöyle yazıyordu: 'Çok açtım. Evinize zorla girdim. Lütfen beni affedin. Yemeğinizi yedim, kıyafetlerimi yıkadım ve duş aldım" diye konuştu.



Davetsiz misafirin spagetti pişirdiğini ve ardından bulaşıklarını da yıkadığını aktaran ev sahibi, "Yani sanırım kibar bir suçluydu, bilmiyorum... Kullandığı battaniyeleri katlamış" ifadelerini kullandı.

EV SAHİBİNİ UYARDI



Eve giren hırsız, ayrıca Andujo'yu patlamış mısır makinesinin "düzgün çalışmadığına" dair uyaran bir not bırakmış ama hiçbir şey çalmamış.



Polis ekipleri ihbarın ardından, mahallede bir K9 araması yaptı ancak suçluyu bulamadı.



Kibar davetsiz misafirlerle ilgili benzer olaylar daha önce de rapor edilmişti.

TUVALET KAĞIDINDAN GÜLLER



2019'da Boston'da bir eve giren davetsiz misafir, evi temizledikten sonra ardında elektrik süpürgesiyle temizlenmiş halılar ve tuvalet kağıdından yapılmış güller bırakmıştı.



Ev sahibi geldiğinde kapısının kilitli olmadığını ve oğlunun odasının tertemiz olduğunu görmüştü. Ancak hiçbir şey çalınmadığını fark etmişti.



Komşularla konuşan ve şüpheli bir faaliyete rastlamayan polis, herhangi bir şüpheli tespit etmemişti.

