David Bowie’nin gizli projesi: Notları kilitli halde bulundu

Popüler müzik ikonu İngiliz şarkıcı David Bowie, 2016 yılında hayatını kaybettiğinde geride son albümü Blackstar'ı bıraktı.

Ancak son aylarında, notlarında “18. yüzyıl müzikali” olarak tanımladığı başka bir projeye de başlamıştı.

The Spectator adlı bu projenin varlığı, 2016 yılında çalışma odasında kilitli halde bulunan notlar keşfedilene kadar en yakın işbirlikçileri tarafından bile bilinmiyordu. Notlar, Bowie'nin diğer arşivleriyle birlikte V&A Müzesi'ne bağışlandı.

BBC ile özel olarak paylaşılan notlar, Bowie'nin 18. yüzyıl Londra'sındaki sanat ve hiciv gelişimine olan ilgisini, suç çeteleri ve ünlü hırsız “Dürüst” Jack Sheppard'ın hikayeleriyle birlikte gösteriyor. Müzikal tamamlanmış olsaydı, Bowie'nin hayat boyu süren hayallerinden biri gerçekleşmiş olacaktı.

"EN BAŞINDAN BERİ TİYATRO YAZMAK İSTİYORDUM"

2002 yılında BBC Radio 4'ten John Wilson'a verdiği röportajda Bowie, “En başından beri tiyatro için yazmak istiyordum. Sanırım oturma odamda tiyatro için yazabilirdim, ama sanırım amacım oldukça geniş bir izleyici kitlesine ulaşmaktı” dedi.

Bowie'nin The Spectator için yazdığı notlar, New York'taki ofisinde duvarlara asılı ve saklanmış olarak bulundu.

Oda her zaman kilitliydi, sadece Bowie ve kişisel asistanı anahtara sahipti. Bu nedenle arşivciler eşyalarını kataloglamaya başlayana kadar notlar bozulmadan kaldı.

ÇALIŞMA MASASI DA VAR

Bu notlar, 13 Eylül'de Hackney Wick'teki V&A East Storehouse'da David Bowie Merkezi açıldığında hayranların ve akademisyenlerin görüşüne sunulacak. Koleksiyonun baş küratörü Madeleine Haddon, “Storehouse'da (çalıştığı) masası bile var” dedi.

Bir defterin tamamı, 1711 ile 1712 yılları arasında 555 sayı yayınlanan ve Londra toplumunun adetleri ve moda akımlarını yorumlayan günlük bir dergi olan The Spectator'a ayrıldı.

