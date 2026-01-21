Davos için yola çıkmıştı. Trump'ın uçağında elektrik arızası

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Donald Trump'ın başkanlık uçağı Air Force One'ın kalkışının ardından küçük bir elektrik arızası tespit edildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, uçağın "tedbir amaçlı" olarak Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews Havalimanı'na geri döndüğünü belirtirken, ABD Başkanı'nın yeni bir uçakla Davos seyahatine devam edeceğini söyledi.

Öte yandan, uçakta bulunan muhabirler, kalkıştan bir süre sonra tüm ışıkların bir anda kısa süreliğine kesildiğini bildirdi.

ABD başkanları geleneksel olarak 2 adet AF1 başkanlık uçağını dönüşümlü kullanıyor.

Trump, Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na katılmak üzere başkanlık uçağı ile yola çıkmıştı.

Ayrılmadan önce gazetecilere konuşan Trump, "Bu ilginç bir yolculuk olacak. Ne olacağını bilmiyorum ama sizler iyi temsil ediliyorsunuz." demişti.

Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin nasıl geçtiği sorusuna, "Çok iyi bir telefon görüşmesiydi." yanıtını verdi.