Define için çocuk öldürdüler! Sahte şeyhlerin kan donduran planı

Mısır'da 4 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Muhammed isimli çocuğun elleri kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.



Kayıp çocuğu Muhammed’i arayan Abu El Vefa isimli adam, bir tarım arazisinde çocuğunun cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde, Muhammed’in ellerinin bileklerinden kesilmesiyle kan kaybından öldüğü saptandı.



Olayı araştıran savcılar, cinayetin yasa dışı tarihi eser kazıcılığı ile ilgili olduğunu öne sürdü. Soruşturmada çocuğun 3 akrabası gözaltına alındı.

DEFİNE İÇİN KURBAN EDİLDİ



Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi, cinayeti Antik Mısır hazinelerine ulaşmak isteyen bir define avcısına çocuğun ellerini satmak için işlediklerini itiraf etti.



Şüpheliler Muhammed’i, babasının evinin önünde oynarken ağzını tıkayarak kaçırdı. Ritüeli tamamlayan iki şüpheli, daha sonra çocuğun cansız bedenini parçalayarak tarlaya attı.



Şeyh ritüeli sonrası çok zengin olacaklarını düşündükleri için cinayeti işlediklerini itiraf eden kişiler, pişman olduklarını ifadelerine ekledi.

BERABER OYNADIĞI AKRABALARI ÖLDÜRDÜ



BBC Arapça'ya konuşan çocuğun babası Abu El Vefa, köydeki herkesin hem kendisini hem de Muhammed'i çok iyi tanıdığını aktardı.



Akrabalarının suçlarını itiraf etmesinin ardından El Vefa, "Polis soruşturması sonrası, oğlumun kendi kuzenleri tarafından, onunla oyun oynayan, hatta kaybolduğunda benimle birlikte onu arayan akrabalarım tarafından öldürüldüğünü öğrendiğimde beynimden vurulmuşa döndüm" diye konuştu.

"BİR HAYAT FEDA ETMELİ"



Mısır’da antik hazine bulmak isteyen kişiler, "bir hayat feda etmeli" inanışı nedeniyle birçok cinayet işliyor. Mezarların, büyüleri bozmak için şeyhler eşliğinde açılması gerektiğine inanılıyor.



Şeyh olduğunu iddia eden insanlar, antik mezarları koruyan ruhları çağırabildiklerini idda ediyor. Bu hizmetleri karşılığında ise yükü miktarda para ve kan talep ediyorlar.



ÜLKE MUHAMMED İÇİN AYAĞA KALKTI



8 yaşındaki Muhammed’in cinayet haberi, sosyal medyada büyük tepki gördü.



Benzer haberlerin çokça yaşandığı Mısır’da halk, caydırıcı olması için suçluların ağır şekilde cezalandırılması çağrısında bulundu.