Dünya genelinde yalnızca 500 adet üretilen 2021 model bir McLaren Senna , Filipinler Gümrük İdaresi'nin yaptığı yüzde 15'lik indirime rağmen aylardır alıcı bekliyor.

Manila'daki gümrük sahasında bekletilen süper otomobil , Nisan ve Ekim 2026'da düzenlenen kapalı zarf usulü ihalelerde satılamadı.

Gümrük yetkilileri ilk ihalede yaklaşık 1,61 milyon dolar (81,18 milyon TL) olan taban fiyatı ikinci denemede 1,37 milyon dolara (69,08 milyon TL) çekse de araca teklif veren çıkmadı.

Aynı sahada, dünya çapında sadece 499 adet üretilen ve henüz hiçbir satış fiyatı belirlenmeyen el konulmuş bir LaFerrari coupe de tutuluyor.

TABAN FİYAT YÜZDE 15 DÜŞTÜ AMA ALICI ÇIKMADI

Filipinler Gümrük İdaresi, 28 Nisan'da Manila Limanı'nda el konulan 12 aracı kapalı zarf usulü açık artırmaya çıkardı.

PortCalls'un Filipin basınından derlediği verilere göre, 2021 model McLaren Senna için 102 milyon 42 bin 250 Filipin pesosu (81,18 milyon TL) alt sınır belirlendi.

Yaklaşık 1,61 milyon dolara (81,18 milyon TL) karşılık gelen bu başlangıç bedeline teklif veren olmadı.

O gün satışa sunulan 12 lüks araçtan yalnızca biri yeni sahibini buldu.

2023 model bir Rolls-Royce Phantom, 25 milyon 548 bin 50 peso karşılığında yaklaşık 402 bin dolara (20,27 milyon TL) satıldı.

Gümrük yetkilileri ilk başarısızlıktan sonra fiyatı düşürdü ve aracı 29 Mayıs'taki ihale için yeniden listeledi.

İkinci denemede taban fiyat yüzde 15 indirimle 86 milyon 735 bin 913 pesoya, yani yaklaşık 1,37 milyon dolara (69,08 milyon TL) çekildi.

McLaren Senna, 30 Ekim 2026'da düzenlenen başka bir kapalı zarf usulü müzayedede 10 farklı lüks araçla birlikte yeniden satışa sunuldu. Ancak yine de satılamadı.