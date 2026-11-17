Değeri 1,61 milyon dolar. İndirime rağmen satılamadı
17.11.2026 14:00
Son Güncelleme: 17.11.2026 14:21
Fotoğraf: Filipinler Gümrük İdaresi
Filipinler Gümrük İdaresi'nin el koyduğu 2021 model McLaren Senna, fiyatı 1,37 milyon dolara (69,08 milyon TL) düşürülmesine rağmen üçüncü ihalede de satılamadı.
Dünya genelinde yalnızca 500 adet üretilen 2021 model bir McLaren Senna , Filipinler Gümrük İdaresi'nin yaptığı yüzde 15'lik indirime rağmen aylardır alıcı bekliyor.
Manila'daki gümrük sahasında bekletilen süper otomobil, Nisan ve Ekim 2026'da düzenlenen kapalı zarf usulü ihalelerde satılamadı.
Gümrük yetkilileri ilk ihalede yaklaşık 1,61 milyon dolar (81,18 milyon TL) olan taban fiyatı ikinci denemede 1,37 milyon dolara (69,08 milyon TL) çekse de araca teklif veren çıkmadı.
Aynı sahada, dünya çapında sadece 499 adet üretilen ve henüz hiçbir satış fiyatı belirlenmeyen el konulmuş bir LaFerrari coupe de tutuluyor.
TABAN FİYAT YÜZDE 15 DÜŞTÜ AMA ALICI ÇIKMADI
Filipinler Gümrük İdaresi, 28 Nisan'da Manila Limanı'nda el konulan 12 aracı kapalı zarf usulü açık artırmaya çıkardı.
PortCalls'un Filipin basınından derlediği verilere göre, 2021 model McLaren Senna için 102 milyon 42 bin 250 Filipin pesosu (81,18 milyon TL) alt sınır belirlendi.
Yaklaşık 1,61 milyon dolara (81,18 milyon TL) karşılık gelen bu başlangıç bedeline teklif veren olmadı.
O gün satışa sunulan 12 lüks araçtan yalnızca biri yeni sahibini buldu.
2023 model bir Rolls-Royce Phantom, 25 milyon 548 bin 50 peso karşılığında yaklaşık 402 bin dolara (20,27 milyon TL) satıldı.
Gümrük yetkilileri ilk başarısızlıktan sonra fiyatı düşürdü ve aracı 29 Mayıs'taki ihale için yeniden listeledi.
İkinci denemede taban fiyat yüzde 15 indirimle 86 milyon 735 bin 913 pesoya, yani yaklaşık 1,37 milyon dolara (69,08 milyon TL) çekildi.
McLaren Senna, 30 Ekim 2026'da düzenlenen başka bir kapalı zarf usulü müzayedede 10 farklı lüks araçla birlikte yeniden satışa sunuldu. Ancak yine de satılamadı.
Araç hala Filipinler Gümrük İdaresi'nin gözetiminde alıcı bekliyor. (Fotoğraf: Arşiv/ 2021 model McLaren Senna)
ZENGİN ALICILAR HUKUKİ RİSKLERDEN KORKUYOR
Üç kez Formula 1 şampiyonu olan pilotun adını taşıyan modelin, sınırlı üretimi nedeniyle zaten dar bir alıcı havuzu var.
Ayrıca devlet kurumlarının yürüttüğü kapalı zarf usulü ihaleler, özel müzayede evlerindeki satış süreçlerinden farklı kurallarla ilerliyor.
Devletin kapalı zarf usulü ihale süreci, Ferrari Daytona SP3 modelinin uzmanlaşmış bir müzayede evinde kırdığı satış rekorundaki ortamdan çok farklı işliyor.
Varlıklı alıcıların ihalelerden uzak durmasının arkasında başka endişeler de yatıyor.
Bazı teklif sahipleri, açık artırma bedeli cazip görünse bile vergi ve yolsuzluk soruşturmalarıyla bağlantılı araçları almaktan çekiniyor.
El konulan bu araçların mülkiyet devri, tescil işlemleri ve uzun vadeli hukuki riskleri, potansiyel alıcıları kaygılandırıyor.
Gümrük sahasındaki McLaren Senna ve LaFerrari (görselde), gümrük idaresinin yasadışı ithalat ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla ilişkilendirdiği büyük bir grubun parçası.
21 MİLYON DOLARLIK KAÇAKÇILIK OPERASYONU
Filipinler Gümrük İdaresi, 2025 yılında Pasay ve Parañaque'deki depolara ayrı bir operasyon düzenlemişti.
Yetkililer o operasyonda yaklaşık 1,4 milyar peso, yani 21,9 milyon dolar (1,10 milyar TL) değerinde kaçak lüks araç ele geçirildiğini bildirmişti.
Ele geçirilen araçlar arasında Ferrari, Lamborghini, Maybach ve Maserati modelleri yer alıyordu.
Gümrük kurallarına göre el konulan araçların sahiplerine, vergilerin ödendiğini kanıtlamaları için genellikle 15 gün süre veriliyor.
Ancak hem Senna hem de LaFerrari için sunulan belgeler araçların serbest bırakılmasına yetmedi.
Sonuç olarak her iki süper otomobil de gümrük sahasındaki müzayede sırasına girdi.
ROLLS-ROYCE MODELLERİ ALICI BULMAYI BAŞARDI
Pasay'daki depoda ele geçirilen LaFerrari, şu anda açık alanda bir Rolls-Royce Cullinan'ın yanında, fiyat etiketi olmadan duruyor.
Öte yandan el konulan diğer bazı Rolls-Royce SUV modelleri gümrük idaresine yüksek gelir sağlamayı başardı.
Şubat 2026'da düzenlenen bir açık artırmada 2023 model bir Rolls-Royce Cullinan yaklaşık 29 milyon pesoya, yani 453 bin dolara (22,84 milyon TL) satıldı.
İhalede alıcı çıkmayan 2021 model başka bir Cullinan ise daha sonra doğrudan pazarlık yöntemiyle yaklaşık 23 milyon pesoya, yani 360 bin dolara (18,15 milyon TL) el değiştirdi.