Dehşet dolu 4 yıllık esaret! Dayak, tecavüz...

Polonya'da bir kadın, arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı adam tarafından dört yıl boyunca esir tutuldu. Kadının bir ağırda esaret altında yaşadığı yıllar boyunca tecavüze uğrayıp dövüldüğü öğrenildi. Genç kadın tamamen karanlık ve izole bir ortamda yıllarca zorla tutuldu. Sıklıkla aç bırakıldığını aktaran Malgorzata, "Sadece gücüm kalmadığında beni daha iyi besliyordu. Muhtemelen öleceğimden korkuyordu” diye konuştu. Kadının adamdan bir çocuğu da var.

Dehşet dolu 4 yıllık esaret! Dayak, tecavüz...

'nın Glogow bölgesinde, Mateusz J adlı şüpheli arkadaşlık sitesi aracılığıyla tanıştığı Malgorzata isimli kadını dört yıl boyunca evinin yanındaki ahırda esir tuttu.

Mağdur Malgorzata, 2019'da Mateusz J ile bağlantı kurdu ve onunla buluşmak için Batı Polonya'daki Glogow yakınlarındaki bir köye gitti. Genç kadın dört yıl boyunca düzenli olarak tecavüze uğradığı ve dövüldüğü bir ahırda iradesi dışında tutuldu.

KARANLIK VE İZOLE BİR ORTAM

Şüpheli, Malgorzata'nın hijyen ürünlerine, temiz suya, tuvalete, elektriğe ve ısıtmaya erişimini engelledi. Kadın tamamen karanlık ve izole bir ortamda yıllarca zorla tutuldu.

Dört yıllık esareti sırasında hamile kalan kadın hastaneye kaldırıldı.

Bebeği evlat edinildi ancak kabusu, 25 yaşındaki Mateusz'un omzunu çıkarmasına kadar devam etti. Sonunda hastanedeki personelden yardım istemeyi başardı ve onu kaçıran kişi gözaltına alındı.

"ÜZERİME HORTUMLA SU SIKARDI"

Genç kadın yaşadıklarını, "Hastaneye götürdüğünde nerede yaşadığımızı görmeyeyim diye kafama bir başlık taktı. Aynı şey beni gece yıkanmak için dışarı çıkardığında da geçerliydi. Bazen sadece üzerime hortumla su sıkardı ama itaatkar olursam ılık su alırdım" ifadeleriyle anlattı.

Adamın cinsel beklentilerini karşılamadığında dövüldüğünü ve aç bırakıldığını aktaran Malgorzata, "Sadece gücüm kalmadığında, göğsüm ağrıdığında beni daha iyi besliyordu. Muhtemelen öleceğimden korkuyordu” diye konuştu.

"YALNIZ VE GARİP BİRİ"

Mateusz J, cinsel, fiziksel ve zihinsel istismar suçlamalarıyla 30 Ağustos'ta tutuklandı.

Şu an 25 yıl hapis cezası ile karşı karşıya. Tutuklamanın ardından, Mateusz J'nin bir "yalnız ve garip biri" olarak tanımlandığı, yerel halk tarafından "ucube" olarak nitelendirildiği bildirildi.

Bu olay, Avusturya'daki Josef Fritzl vakasıyla karşılaştırıldı. Fritzl, kızını evinin altındaki zindanda hapsederek ona yedi çocuk doğurtmuştu. Malgorzata'nın yaşadığı bu dehşet verici olay, hem Polonya'da hem de uluslararası alanda gündme oldu.

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