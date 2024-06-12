Demansta çığır açan gelişme! 9 yıl erken teşhis edilebilecek

Demansın erken teşhis edilmesi, önlemleri uygulamaya koymak ve hastalığın tam olarak nasıl ilerlediğini incelemek için bize daha fazla zaman veriyor.

Alzheimer gibi hastalıkları tahmin etmeye yönelik yeni bir yöntem, dokuz yıla kadar önceden uyarı vermeyi vaat ediyor.



Araştırmacılar “istirahat” halindeki beyin aktivitesini analiz etmek için beyin taraması kullanarak demansı yaklaşık on yıl önce yüzde 80'e varan bir doğrulukla tahmin etmeyi başardı.