Demansta çığır açan gelişme! 9 yıl erken teşhis edilebilecek

Yeni bir araştırmaya göre 10 dakikalık bir beyin taraması, demans belirtileri ortaya çıkmadan yıllar önce demansın işaretlerini tespit edebiliyor. Araştırmacılar “istirahat” halindeki beyin aktivitesini analiz etmek için beyin taraması kullanarak demansı yaklaşık on yıl önce yüzde 80'e varan bir doğrulukla tahmin edebiliyor.

Demansta çığır açan gelişme! 9 yıl erken teşhis edilebilecek

Demansın erken edilmesi, önlemleri uygulamaya koymak ve hastalığın tam olarak nasıl ilerlediğini incelemek için bize daha fazla zaman veriyor.

Alzheimer gibi hastalıkları tahmin etmeye yönelik yeni bir yöntem, dokuz yıla kadar önceden uyarı vermeyi vaat ediyor.

Araştırmacılar “istirahat” halindeki beyin aktivitesini analiz etmek için beyin taraması kullanarak demansı yaklaşık on yıl önce yüzde 80'e varan bir doğrulukla tahmin etmeyi başardı.

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HİÇ EDİLEMEMİŞ HASTALAR İÇİN UMUT

Bu yöntem, gözle görülür semptomlardan önce meydana gelen değişikliklerden yararlanarak erken teşhis için umut veriyor. Aynı zamanda başka bir zorluğa da çözüm getiriyor: hastası olup da hiç teşhis edilemeyen çok sayıda insan.

Londra Queen Mary Üniversitesi'nden nörolog Charles Marshall, "Gelecekte kimin demansa yakalanacağını tahmin etmek, demans belirtilerine neden olan beyin hücrelerinin geri dönüşü olmayan kaybını önleyebilecek tedavilerin geliştirilmesi açısından hayati önem taşıyor" diye konuştu.

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YÜZDE SEKSEN DOĞRU TAHMİN

Ekip, yaklaşık bin kişi üzerinde yaptıkları deneyler sırasında bazı beyinlerdeki belirtilerini dokuz yıl önceden tespit edebildi.

Teknik, yüzde 80'lik doğruluk oranına ulaşmanın yanı sıra, iki yıllık bir süre içinde demans tanısının ne zaman konulacağını da tahmin edebiliyor.

Bunların hepsi son derece yararlı bilgiler ve bu hastalığın kimi etkilediğine ve nasıl ortaya çıktığına dair daha iyi bir tablo oluşturmak için demansa ilişkin bilinen diğer risk faktörleriyle çapraz referans olarak kullanılabilir.

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