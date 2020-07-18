Demokrat başkan adayı Biden'dan Trump'a "vergi beyanını açıkla" çağrısı

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ı vergi beyanlarını açıklamaya çağıran Biden, "Bu başkanın neyi gizlediğini bilmek hakkımız" ifadesini kullandı.

Reuters - Anadolu Ajansı 18.07.2020 - 01:01 | Son Güncelleme : 18.07.2020 - 01:02

Demokrat başkan adayı Biden'dan Trump'a "vergi beyanını açıkla" çağrısı

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ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden, Başkan Donald Trump'a vergi beyanlarını açıklaması çağrısında bulundu.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, Twitter hesabından ''Ben 21 yıllık vergi beyanımı açıklarken, Donald Trump neden açıklamıyor. Bu başkanın neyi gizlediğini bilmek hakkımız'' ifadesini kullandı.

Trump, başkan adaylığını açıkladığı günden şimdiye kadar vergi beyanlarını açıklamayı reddederken, ABD Yüksek Mahkemesi, 9 Temmuz'da, Trump'ın vergi kayıtlarını soruşturan New York savcılarının söz konusu beyanlara erişimine onay vermişti.

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