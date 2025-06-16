Demokrat Eyalet Meclisi Başkanı ve eşini öldüren şüpheli yakalandı

ABD’de Demokrat Eyalet Meclisi Başkanı Melissa Hortman ve eşi Mark Hortman’ı polis gibi giyinip evlerine girerek öldüren, Eyalet Senatörü John Hoffman ve eşini de evlerinde silahla vurarak yaralayan şüphelinin yakalandığı açıklandı.



Minnesota Valisi Tim Walz, 57 yaşındaki şüpheli Vance Luther Boelter’in 15 Haziran Pazar günü gözaltına alındığını açıkladı. Hortman’ın cumartesi günü hayatın kaybetmesinden bu yana polis, şüpheliyi arıyordu. Walz, daha önce yaptığı açıklamada, yaşanan olayın “siyasi saikli bir suikast” olduğunu söylemişti.



Minnesotalı yetkililerin açıklamasına göre, Boelter, yakalandığı sırada silahlıydı. Minnesotalı yetkili Drew Evans, şüpheliye cinayet suçlamasının yöneltildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, şüphelinin sorguya alındığı bilgisi verildi.



“SİYASİ ŞİDDET EYLEMİ”



ABD'nin Minnesota eyaletinde, Demokrat Eyalet Meclisi Başkanı Melissa Hortman ve eşi Mark Hortman, polis gibi giyinerek evlerine giren saldırganın silahlı saldırısında öldürülmüştü. Aynı saldırgan, Eyalet Senatörü John Hoffman ve eşini de evlerinde silahla vurarak yaralamıştı.



Demokrat Eyalet Meclisi Başkanı Melissa Hortman ve eşi Mark Hortman'ın saat 02.00 sularında evlerine polis kılığında gelen bir saldırgan tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü açıklayan Vali Walz, "Melissa Hortman ve eşi Mark, bu sabah erken saatlerde siyasi amaçlı bir suikast olduğu anlaşılan olayda hayatını kaybetti" ifadelerini kullanmıştı.



Walz, saldırganın aynı şehirde yaşayan Demokrat Eyalet Senatörü John Hoffman ve eşi Yvette Hoffman'ı da saat 03.00 civarında hedef aldığını açıklamıştı.



Saldırganın Senatör John Hoffman ve eşine de defalarca ateş ettiğini, çiftin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını belirten Walz, "Hoffmanlar şu anda ameliyattan çıktılar ve durumları iyi görünüyor. Bu suikast girişiminden sağ çıkacakları konusunda iyimseriz” demişti. Saldırının motivasyonu konusundaki sorulara Walz, "siyasi şiddet eylemi" değerlendirmesinde bulunmuştu.

